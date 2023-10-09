«Это добро». В Минлесхозе рассказали, как бобры повышают биоразнообразие и снижают пожароопасность

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Например, если появится какая-то большая популяция животного, которое будет представлять для нас проблему. Часто приводят в пример тех же бобров, которых довольно много. Они довольно активный образ жизни ведут. И мы мелиорацией занимаемся, а они своими хатками все наши труды портят.
Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Были какие-то проблемы несколько ранее с этими бобрами, но, допустим, сегодня лесное хозяйство поняло, что бобры – это добро. Бобр запрудил какую-то там речку, канавочку, вода появилась, уровень грунтовой воды поднялся. С нынешними засухами это очень хорошо. Они, скажем так, воду задерживают в лесу. И биоразнообразие увеличивают, и пожароопасность снижают.
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