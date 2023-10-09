Экзамены, документы и пошлины. Как стать охотником в Беларуси, рассказали в Минлесхозе
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим о том, что у нас где-то много, где-то мало. А я вот думаю, история-то закольцованная, с одной стороны, если медведя много в тех же самых Боровлянах, а в Гродненской области нет. А если их в Гродненской области станет много? Мы привыкли, наверное, с медведями жить рядышком. Но, с другой стороны, у нас сейчас XXI век. В лес сейчас идешь совсем за другим. Как охотникам на это реагировать? Или что, появилось много медведя, тут же надо кого-то… Или с теми же самыми волками. Начинают условно овец задирать – пришли, постреляли волков.
Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Вообще, будучи охотником, ты не просто так взял ружье и пошел кого-то пострелял – нельзя. Должны быть разрешительные документы. Ты должен взять путевку, разрешение. Вышел из дома, увидел медведя, застрелил – это не охота. Это какое-то браконьерство. Все должно быть согласно разрешительным документам. Сегодня у нас животных очень много стало. У нас 45 тысяч оленей, 47 тысяч лосей, 130 тысяч косуль. И так по всем историческим сводкам взять, лет 300-400 столько животных не было на нашей территории. И медведя становится больше, потому что кормовая база становится лучше.
Кирилл Казаков:
А сколько у нас в стране охотников официально?
Александр Козорез:
Охотников официально у нас 96 тысяч. Это которые имеют госудостоверения, из них ежегодно уплачивают госпошлину около 48 тысяч. Это те, которые ходят ежегодно на охоту.
Кирилл Казаков:
А у остальных как бы есть разрешения, но они не продлевают его?
Александр Козорез:
Да, кто-то пошел, кто-то – нет.
Алена Сырова, СТВ:
Чтобы быть охотником, нужно соответствовать определенным критериям. Вы перепроверяете как-то этих людей?
Александр Козорез:
Конечно, все проверяется. Сдаются экзамены, когда люди идут на охоту. Они получают медицинскую справку, когда продлевают оружие. У нас это очень четко и отлажено. Надо сказать, что охота постепенно, к сожалению, как-то уходит. Меньше охотников становится.
Алена Сырова:
Или культура охоты ниже?
Александр Козорез:
Наоборот, культура выросла на несколько порядков вверх. В плане того, что молодежь как-то меньше интересуется этим направлением.
Кирилл Казаков:
Она в зоопарки ходит.
Александр Козорез:
Даже в зоопарки, наверное, не ходит. Все это виртуальное большую альтернативу создает. Мы с совместно с обществом охотников много работаем над этим, чтобы возвращаться к этому, чтобы не было ситуаций, как в Японии. Когда доплачивают охотникам, чтобы они добывали животных.
Кирилл Казаков:
У нас такая история может быть?
Александр Козорез:
Пока еще нет.
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