Экзамены, документы и пошлины. Как стать охотником в Беларуси, рассказали в Минлесхозе

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о том, что у нас где-то много, где-то мало. А я вот думаю, история-то закольцованная, с одной стороны, если медведя много в тех же самых Боровлянах, а в Гродненской области нет. А если их в Гродненской области станет много? Мы привыкли, наверное, с медведями жить рядышком. Но, с другой стороны, у нас сейчас XXI век. В лес сейчас идешь совсем за другим. Как охотникам на это реагировать? Или что, появилось много медведя, тут же надо кого-то… Или с теми же самыми волками. Начинают условно овец задирать – пришли, постреляли волков.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Вообще, будучи охотником, ты не просто так взял ружье и пошел кого-то пострелял – нельзя. Должны быть разрешительные документы. Ты должен взять путевку, разрешение. Вышел из дома, увидел медведя, застрелил – это не охота. Это какое-то браконьерство. Все должно быть согласно разрешительным документам. Сегодня у нас животных очень много стало. У нас 45 тысяч оленей, 47 тысяч лосей, 130 тысяч косуль. И так по всем историческим сводкам взять, лет 300-400 столько животных не было на нашей территории. И медведя становится больше, потому что кормовая база становится лучше. Кирилл Казаков:

А сколько у нас в стране охотников официально? Александр Козорез:

Охотников официально у нас 96 тысяч. Это которые имеют госудостоверения, из них ежегодно уплачивают госпошлину около 48 тысяч. Это те, которые ходят ежегодно на охоту. Кирилл Казаков:

А у остальных как бы есть разрешения, но они не продлевают его? Александр Козорез:

Да, кто-то пошел, кто-то – нет.