Зубры топчут урожай, медведи выходят к людям. Что произошло с научной точки зрения?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Нашу страну в шутку часто называют страной, в которой гуляют медведи. После этого мы должны вспомнить о том, что Беларусь – это родина зубра. Некоторые сельчане рассказывают, что зубры топчут урожайные поля. Вроде, мы их спасаем, они в Красной книге, их много. Мы буквально несколько лет назад рассказывали о том, что нужно делать что-то с медведями, иначе они будут ходить по улицам городов. Шутка превращается в реальность.

Например, в поселке Боровляны под Минском уже несколько раз видели медведя. С одной стороны, хорошее видео, которое собирает очень много лайков. С другой стороны, когда ты видишь медведя перед собой, вспоминаешь даже какую-то статью из «Википедии» о том, что это одно их самых опасных животных, как минимум, нашего ареала, то ты понимаешь, что в этом что-то не то.

Так это хорошо или плохо? Природа настолько очистилась, что зубров и медведей стало больше? С научной точки зрения, что произошло? У нас Красная книга начала действовать… Либо что-то с природой стало, с экологией, что животных появилось много, они ходят к людям, не боятся людей. Зубров стреляют так, что даже тушенку делают. Или Красная книга уже не работает?