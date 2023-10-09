«Зубров сегодня стало много». Стоит ли привлекать охотников к контролю популяций?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Я разговаривал с председателем СПК, который находится недалеко от Налибокской пущи. Он говорит, что зубры – проблема, потому что картофельное поле вытаптывается. Один раз они прошли – и всего нет. Вот с зубрами что делать?

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Зубра дважды спасла охота. Когда-то в XIX веке, когда зубров уже не осталось, они выжили, потому что это была царская дичь в Беловежской пуще. Его там охраняли, он там поэтому выжил. В наше время, опять же, почему мы говорим, что зубров сегодня стало много? В свое время охотпользователей заинтересовали, чтобы дальше расселять зубров, им сказали: вы берете себе зубров, столько-то получаете, все, что сверху, вы можете изымать. Мы сегодня дальше говорим: давайте вообще переводить его в охотничьи виды. У нас сегодня есть государственная пошлина на право охоты, за которую мы можем расселять охотничьих животных. И если зубр будет являться охотничьим животным, мы можем его расселять за деньги охотников. Брать его из тех популяций, где его слишком много, и переселять туда, где его нет. Кирилл Казаков:

А где они у нас сейчас водятся? Они же водятся только в Брестской области: Беловежской пуще, Налибокской.