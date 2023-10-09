«Зубров сегодня стало много». Стоит ли привлекать охотников к контролю популяций?
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я разговаривал с председателем СПК, который находится недалеко от Налибокской пущи. Он говорит, что зубры – проблема, потому что картофельное поле вытаптывается. Один раз они прошли – и всего нет. Вот с зубрами что делать?
Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Зубра дважды спасла охота. Когда-то в XIX веке, когда зубров уже не осталось, они выжили, потому что это была царская дичь в Беловежской пуще. Его там охраняли, он там поэтому выжил. В наше время, опять же, почему мы говорим, что зубров сегодня стало много? В свое время охотпользователей заинтересовали, чтобы дальше расселять зубров, им сказали: вы берете себе зубров, столько-то получаете, все, что сверху, вы можете изымать. Мы сегодня дальше говорим: давайте вообще переводить его в охотничьи виды. У нас сегодня есть государственная пошлина на право охоты, за которую мы можем расселять охотничьих животных. И если зубр будет являться охотничьим животным, мы можем его расселять за деньги охотников. Брать его из тех популяций, где его слишком много, и переселять туда, где его нет.
Кирилл Казаков:
А где они у нас сейчас водятся? Они же водятся только в Брестской области: Беловежской пуще, Налибокской.
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
У нас 11 микропопуляций зубра, они распространены, в принципе, по всей территории. Есть, конечно, микропопуляции, которые превышают оптимальную, где много…
Кирилл Казаков:
Но стрелять мы можем их только где, в пуще?
Татьяна Железнова:
Нет, мы можем любое животное, которое переведено в резервный генофонд, то есть то, о котором мы говорили. Пожалуйста, охота на них ведется. Но насчет того, что сохранили благодаря охоте, я бы поспорила. Сохранили, потому что предпринимались определенные меры, в том числе по охране. На сегодня, да, уже есть возможность часть зубров отстреливать и проводить на них охоту. Но изначально, чтобы добиться вот этого рационального использования в дальнейшем, необходимо сначала вид сохранить до той численности, которая обеспечит долгосрочную перспективу сохранения.
Читайте также:
«Заповедник человеческих ценностей». Почему иностранцы любят приезжать в Беларусь?
Какая семья может считаться благополучной? Обсудили эксперты
Шпилевская: мы должны возвращать моду на многодетные семьи, показывать, что это счастье