Белорусам продают тушёнку из мяса краснокнижных зверей?! Разбираемся с Министерством природных ресурсов

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Касаемо Красной книги. Есть определенный психологический нюанс. Когда нас в школе учат, что этих животных мало, они редкие, поэтому они занесены в Красную книгу, они для нас очень важные. Кирилл Казаков, СТВ:

Поэтому на дачах все убивают медянок, хотя они в Красной книге. Потому что они опасные и страшные. Зубры топчут урожай, медведи выходят к людям. Что произошло с научной точки зрения? Читайте далее.

Алена Сырова:

Мы говорим сейчас о медведях, о рысях, о зубрах. За кулисами обсуждали нашумевшую историю, как несколько лет назад появилась колбаса из зубров, потом – тушенка из зубров. Кирилл Казаков:

7 рублей стоит в Беловежской пуще тушенка из зубра. Алена Сырова:

Хотя те, кто приезжает в Беловежскую пущу, знают, что не вчера родилась эта история. С одной стороны, да, мы понимаем, что, значит, есть такая возможность, количество зубров это позволяет. С другой стороны, психологический момент – вроде это наш символ, а мы его едим.

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Сегодня в отношении зубра у нас это единственный вид, который имеет так называемый бинарный статус. То есть есть зубры, которые находятся под охраной, и есть зубры, которых разрешается добывать. Мы занимаем первое место в мире по численность вольно живущих зубров на территории. Их свыше 2 700. На сегодня, учитывая емкость нашей территории, мы понимаем, что это крупное млекопитающее, которому требуются большие территории. Исходя из этих моментов, из того, что есть определенные критерии перевода зубров в резервный генофонд (это зубры, которых разрешается добывать) – это старые зубры, больные, рожденные с отклонениями. Кирилл Казаков:

Не проще их из Красной книги вычеркнуть, чтобы было понимание, что это уже не исчезающее животное.