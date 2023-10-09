Белорусам продают тушёнку из мяса краснокнижных зверей?! Разбираемся с Министерством природных ресурсов
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных идет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Касаемо Красной книги. Есть определенный психологический нюанс. Когда нас в школе учат, что этих животных мало, они редкие, поэтому они занесены в Красную книгу, они для нас очень важные.
Кирилл Казаков, СТВ:
Поэтому на дачах все убивают медянок, хотя они в Красной книге. Потому что они опасные и страшные.
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Алена Сырова:
Мы говорим сейчас о медведях, о рысях, о зубрах. За кулисами обсуждали нашумевшую историю, как несколько лет назад появилась колбаса из зубров, потом – тушенка из зубров.
Кирилл Казаков:
7 рублей стоит в Беловежской пуще тушенка из зубра.
Алена Сырова:
Хотя те, кто приезжает в Беловежскую пущу, знают, что не вчера родилась эта история. С одной стороны, да, мы понимаем, что, значит, есть такая возможность, количество зубров это позволяет. С другой стороны, психологический момент – вроде это наш символ, а мы его едим.
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Сегодня в отношении зубра у нас это единственный вид, который имеет так называемый бинарный статус. То есть есть зубры, которые находятся под охраной, и есть зубры, которых разрешается добывать. Мы занимаем первое место в мире по численность вольно живущих зубров на территории. Их свыше 2 700. На сегодня, учитывая емкость нашей территории, мы понимаем, что это крупное млекопитающее, которому требуются большие территории. Исходя из этих моментов, из того, что есть определенные критерии перевода зубров в резервный генофонд (это зубры, которых разрешается добывать) – это старые зубры, больные, рожденные с отклонениями.
Кирилл Казаков:
Не проще их из Красной книги вычеркнуть, чтобы было понимание, что это уже не исчезающее животное.
Татьяна Железнова:
Зубры резервного генофонда как раз и не относятся к Красной книге. К Красной книге относится только основной генофонд. Это те особи, которые в дальнейшем могут как-то влиять на популяцию. Резервный генофонд разрешается добывать. Полностью выводить вид из Красной книги – сегодня таких разговоров нет, потому что у нас есть устоявшийся механизм, позволяющий регулировать численность. Именно те зубры, которые старые, больные, травмированные либо рожденные с отклонениями – на них допускается охота, из них и делают тушенку. Не делают из тех особей, которые играют потенциально важную роль.
Кирилл Казаков:
Будучи в Беловежской пуще, придя утром на завтрак, я получил пельмени из зубра. Естественно, удивление, потому что это животное в Красной книге. Тебе говорят: приехали охотники, застрелили, животное достаточно большое, 600-700 килограммов мяса. Голову забрали на трофей, какое-то количество мясо. А все остальное что? Идет на переработку, кормят туристов и на Березовском мясокомбинате делают тушенку, которую продают. Она действительно стоит 7 рублей.
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