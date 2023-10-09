«На меня возлагают огромные ожидания». Пообщались со студентами, которые получат президентскую стипендию

Новости Беларуси. Новый учебный год и новые стипендиаты. 22 студента вузов Гомельской области удостоены стипендии Специального фонда Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как попасть в почетный список одаренной молодежи, рассказала Анна Корольчук.

Никита Бочаров – тот, кто расскажет вам немало интересного о сокровищах земных недр. Еще с первого курса студент с азартом ринулся постигать азы профессии горного инженера. К четвертому курсу у молодого человека собралось солидное портфолио из научных работ и исследований – знает не только как найти ценные залежи, но и эффективно их извлечь.

Никита Бочаров, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:

Наш университет совместно с БелНИПИнефть уже на протяжении долгого времени сотрудничает. Это выливается в неплохие результаты. Одну из таких разработок я представлял на выставке «Беларусь интеллектуальная». Также недавно был Фестиваль науки, ездил туда с этой же разработкой.

Совместно с нефтяниками студент разработал особый метод стимуляции пластов нефти, благодаря которому можно увеличить приток черного золота при добыче. Сейчас ноу-хау в процессе получения патента.

Алла Невзорова, заведующая кафедрой нефтегазоразработки и гидропневмоавтоматики Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:

Наша кафедра – единственная в Беларуси, которая готовит горных инженеров. А с этого года они еще будут получать и степень магистра после пяти лет обучения. У нас очень большое внимание уделяется не только образовательному процессу, но и научной составляющей, чтобы они уже знали, когда придут на предприятия, которое относится к «Белоруснефть», их научные разработки. Кафедра вообще пестрит талантами, потому что у нас три стипендиата Президента.

Девятки и десятки в зачетке и у Анастасии Хрипуновой – девушка изучает лечебное дело в Гомельском медуниверситете. Со сферой научных интересов Настя пока не определилась – исследует различные темы.

Анастасия Хрипунова, студентка Гомельского государственного медицинского университета:

Мне нравятся очень разные области, выделить могу неврологию. Проходила практику в этом отделении, и было очень интересно пообщаться ближе с врачами, персоналом, в целом познакомиться со спецификой отделения. Также привлекает гинекология, тоже хотелось бы узнать про это больше. Мне нравится, когда много дел, я прям люблю жить в этом темпе, когда все время нужно что-то сделать. Было тяжело, но я еще со школы привыкла, что нужно всегда все делать хорошо, и потом это вошло в привычку, стало нормой.

Еще в школе девушка увлеклась биологией. В университете же поняла, что профессия врача – это не только о знании человеческого тела, но и о любви и сострадании к людям. Несмотря на плотный график лекций и лабораторных работ – с 8 утра и до 5 вечера – студентка находит время на волонтерство – помогает в областной организации Красного Креста.

Президентская стипендия – это уникальная возможность, я благодарна поддержке университета, родных, близких. Понимаю, что на меня возлагают огромные ожидания. Надеюсь, смогу их оправдать и добиться больших результатов.