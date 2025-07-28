28 июля 1944 года в ходе Люблинско-Брестской наступательной операции освободили Брест

В 1941 году немцы больше месяца не могли захватить крепость. Советская армия снесла укрепленные позиции врага в городе и цитадели всего за несколько дней. Только на подступах к Бресту немцы потеряли убитыми свыше трех тысяч солдат и офицеров. Подбито и сожжено 27 немецких танков и самоходных орудий. Захвачено шесть паровозов, 240 вагонов с боеприпасами, эшелон с продовольствием и 30 цистерн с бензином. Помимо Бреста, в тот же день были освобождены Высокое, Тересполь и еще более 60-ти населенных пунктов. Поколение победителей, освободив свою землю, в ожесточенных боях затем принесло мир и всей Западной Европе. Там сегодня пытаются замалчивать подвиг наших предков. Но память о Великой Отечественной войне не имеет срока давности.