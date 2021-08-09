Лукашенко: нельзя Конституцию, которая есть, авторитарную, передать новому Президенту

Новости Беларуси. На повестке обсуждения белорусского общества важнейший вопрос – новая Конституция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия работает: остались некоторые юридические нюансы и коллизии. Главная задача, которая стоит перед специалистами – документ должен стать своеобразным ограничителем и страховкой от излишне ретивых политиков, которые рвутся во власть. Плюс сдерживающим фактором станет ВНС. Именно в народные руки планируется передать часть полномочий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будет новый Президент, это понятно. Но нельзя эту Конституцию, которая есть – она действительно авторитарная – передать тому Президенту, который придет, потому что мы не знаем, кто он еще будет и как он себя поведет. С этого же все началось. Олег, с этого же началось – нужна новая Конституция, потому что «а вдруг?» Вот взяли бы власть с этой Конституцией, и никто бы не шевельнулся. Поэтому да, надо сбалансировать и часть полномочий стратегического характера передать Белорусскому народному собранию.