Лукашенко: нельзя Конституцию, которая есть, авторитарную, передать новому Президенту

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будет новый Президент, это понятно. Но нельзя эту Конституцию, которая есть – она действительно авторитарная – передать тому Президенту, который придет, потому что мы не знаем, кто он еще будет и как он себя поведет. С этого же все началось. Олег, с этого же началось – нужна новая Конституция, потому что «а вдруг?» Вот взяли бы власть с этой Конституцией, и никто бы не шевельнулся. Поэтому да, надо сбалансировать и часть полномочий стратегического характера передать Белорусскому народному собранию.