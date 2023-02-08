Станут ли в Беларуси дешевле кредиты? Разбираемся в изменениях в Банковском кодексе

Новости Беларуси. Экстремистские ресурсы продолжают тиражировать фейки. На этот раз в центре внимания оказалась банковская сфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Лукашенко призвал чиновников и банкиров готовиться к новым санкциям», «Беларусь столкнется с проблемой работы банкоматов и терминалов», «белорусские власти взялись за банки» – так отреагировали экстремистские ресурсы на принятие изменений в Банковский кодекс. Громкие заголовки – очередная попытка раскачать ситуацию. Судя по риторике, некоторые редакции, претендующие на звание СМИ, умышленно выворачивают наизнанку тезисы, прозвучавшие накануне на совещании у главы государства.

Беларусь – социально ориентированное государство. И этой модели так или иначе будут придерживаться все. В течение 2022 года с мест поступали сигналы, которые были проанализированы, а затем предложены для внесения в банковское законодательство. Как планируют защитить кредитополучателей?

Согласно нововведениям, появится запрет на использование в договорах повышенных процентных ставок и будут ограничены штрафы за просрочку кредита. Раньше банки могли выставлять санкции произвольно, в 2-3 раза выше процентной ставки. Крайне высокими были и размеры пеней – 1 % за день просрочки, то есть за год могла набежать сумма в 360 % годовых при ставке кредита в 30 раз меньше. С учетом этого выплаты становились неподъемными. Лукашенко о банковской сфере: «Люди должны знать, какие изменения планируются».

Кроме того, сейчас штраф выставляют не только за задержку платежей по кредитам. Вовремя не предоставленные банку документы, личные сведения – за это тоже предусмотрены санкции. Еще один момент – случаи, кода банк вправе требовать досрочного возврата кредита. В обновленном кодексе они прописаны, уточнен и срок – не менее трех месяцев с момента уведомления. Все это позволит дополнительно защитить потребителей финансовых услуг, то есть граждан и предприятия, которые берут у банков кредиты. Что дадут новые полномочия Нацбанку?

Вместе с тем Нацбанк получит ряд новых полномочий, которые касаются ценовой и финансовой стабильности. Это затрагивает в том числе и защиту интересов вкладчиков – физических лиц. С 2021 года в Беларуси им гарантирован возврат вкладов в полном объеме, независимо от суммы вклада. И государство поступает так не для того, чтобы сохранить лояльность вкладчиков, а чтобы контролировать оборот наличной денежной массы и переводить расчеты физлиц в безналичную форму, как это сделано на Западе. Все это способствует прозрачности экономики и, что немаловажно, снижает инфляцию. Почему банковская ставка по кредитам может стать ниже?

Между тем, фактор инфляции – ключевой для банковской сферы. Чем она выше, тем выше банковская ставка по кредитам. Стоит ли напоминать ситуацию, возникшую в феврале 2022 года, когда под видом инфляции в стоимость товара начали закладывать валютные, экспортные и все другие риски. Это привело к взлету цен, которые в конце года пришлось тормозить специальным указом Президента. А если бы инфляция оставалась высокой, это привело бы к еще большему удорожанию кредитов в новом году, к новому скачку инфляции. Получается замкнутый круг, когда, например, при рентабельности в 7-10 % промышленному предприятию пришлось бы брать кредит почти в два, а то и три раза дороже. Это вымывает оборотный капитал из промышленности, что приводит к финансовым трудностям.