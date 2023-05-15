«Мы уже можем анализировать». Профильные классы и целевая подготовка решают вопрос с кадрами?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу « По существу » пройдет обсуждение образовательных процессов.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Следует отметить, что целевая подготовка в этом году вынесена за рамки основной приемной кампании. И основной целью приема по данной форме как раз является обеспечение условий для поступления наших мотивированных и одаренных ребят в том числе. Уже сегодня проходит заключение договоров о целевой подготовке между потенциальными абитуриентами и заказчиками. На уровне высшего образования около 4 000 заявок, скажем так, мест на условиях целевой подготовки приказом Министерства образования утверждено и согласовано. Это больше, чем в прошлом году. И еще до 1 июня будут утверждены цифры на целевую подготовку по педагогическим специальностям. То есть мы констатируем, что в этом году данная траектория пользуется популярностью как среди абитуриентов, так и среди заказчиков.

Алена Сырова, СТВ:

Как считаете, с точки зрения педагогов наши профильные классы и целевая подготовка решают вопрос с кадрами?

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Решает, конечно. Система педагогических классов, которая была одобрена в 2014 году, – если мы говорили о том, что это студенты, то сейчас это уже педагоги. Соответственно, мы уже можем анализировать результаты их деятельности. Это люди с повышенной мотивацией, которые со школы определяются. Решает.

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