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«Мы уже можем анализировать». Профильные классы и целевая подготовка решают вопрос с кадрами?

15 мая 2023 19:00
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
А для целевиков изменилось что-то? Они всегда были немножко в стороне.  

«Мы уже можем анализировать». Профильные классы и целевая подготовка решают вопрос с кадрами?-1

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Следует отметить, что целевая подготовка в этом году вынесена за рамки основной приемной кампании. И основной целью приема по данной форме как раз является обеспечение условий для поступления наших мотивированных и одаренных ребят в том числе. Уже сегодня проходит заключение договоров о целевой подготовке между потенциальными абитуриентами и заказчиками. На уровне высшего образования около 4 000 заявок, скажем так, мест на условиях целевой подготовки приказом Министерства образования утверждено и согласовано. Это больше, чем в прошлом году. И еще до 1 июня будут утверждены цифры на целевую подготовку по педагогическим специальностям. То есть мы констатируем, что в этом году данная траектория пользуется популярностью как среди абитуриентов, так и среди заказчиков.  

Алена Сырова, СТВ:  
Как считаете, с точки зрения педагогов наши профильные классы и целевая подготовка решают вопрос с кадрами?  

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:  
Решает, конечно. Система педагогических классов, которая была одобрена в 2014 году, – если мы говорили о том, что это студенты, то сейчас это уже педагоги. Соответственно, мы уже можем анализировать результаты их деятельности. Это люди с повышенной мотивацией, которые со школы определяются. Решает.  

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# Вступительная кампания # общество # Кирилл Казаков # Сергей Пищов # Алена Сырова # Александр Кадлубай # Фотофакт

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