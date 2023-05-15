«Всю жизнь писали в июне». Почему ЦЭ сделали в мае?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.

Алена Сырова, СТВ:

Нам вопрос пришел, Александр Владимирович, как раз вопрос о том, почему сдаем экзамены в середине мая, а не в июне, как раньше?

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

В принципе, это логично. Здесь все выстраивалось, исходя из той практики, во-первых, которая есть. Во-вторых, чтобы не сдвинуть сроки вступительной кампании в целом в учебные заведения.