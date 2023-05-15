«Всю жизнь писали в июне». Почему ЦЭ сделали в мае?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.
Алена Сырова, СТВ:
Нам вопрос пришел, Александр Владимирович, как раз вопрос о том, почему сдаем экзамены в середине мая, а не в июне, как раньше?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
В принципе, это логично. Здесь все выстраивалось, исходя из той практики, во-первых, которая есть. Во-вторых, чтобы не сдвинуть сроки вступительной кампании в целом в учебные заведения.
Алена Сырова:
Так дети же доучиваются всю четвертую четверть чуть ли не по параграфу в день.
Александр Кадлубай:
Мы все для детей сделали. Во-первых, Кодекс вступил в силу в 2011 году и вернул для 11-классников завершение учебного года 25 мая, но только для 11-го класса. Соответственно, у нас десяток дней остается. Во-вторых, были разработаны и проведены соответствующие мероприятия для педагогов по учебной программе. Что касается филологии, здесь вообще проблем нет, там есть русский язык, русская литература, все остальные предметы по выбору. Ребята заблаговременно зарегистрировались. 21-го будем сдавать еще по выбору предмет. 25-го завершается учебный год.
Кирилл Казаков:
Учебники сдали и все. Мой в 8-м классе уже не учится в это время, а вы говорите.
Александр Кадлубай:
Это плохо.
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