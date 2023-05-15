Всё дело в том, какой ребёнок. Для чего нужны рейтинги школ?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.

Алена Сырова, СТВ:

Юлия Николаевна, а есть ли какие-то рейтинги школ более успешные? Раньше как оценивали: по количеству ребят, которые поступили в высшие учебные заведения, сейчас же эта система сохранится?

Юлия Тарасова, директор школы № 9 Барановичей:

Я думаю, да. Я думаю, что для общественного мнения это будет иметь значение определенное.

Кирилл Казаков, СТВ:

Рейтинг школ в городе – это важная история или это все-таки такой профессиональный рейтинг, на который приходиться только вам, скажем, и руководителям ориентироваться?