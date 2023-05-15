Всё дело в том, какой ребёнок. Для чего нужны рейтинги школ?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.
Алена Сырова, СТВ:
Юлия Николаевна, а есть ли какие-то рейтинги школ более успешные? Раньше как оценивали: по количеству ребят, которые поступили в высшие учебные заведения, сейчас же эта система сохранится?
Юлия Тарасова, директор школы № 9 Барановичей:
Я думаю, да. Я думаю, что для общественного мнения это будет иметь значение определенное.
Кирилл Казаков, СТВ:
Рейтинг школ в городе – это важная история или это все-таки такой профессиональный рейтинг, на который приходиться только вам, скажем, и руководителям ориентироваться?
Юлия Тарасова:
Я думаю, для общественного мнения это все равно важный рейтинг в городе. Наши школы готовят все, просто каждая школа в нашем городе имеет свою определенную изюминку.
Алена Сырова:
Все готовят, но всегда мы видим, что родители занимаются тем, что я не хочу, чтобы мой ребенок учился здесь, я хочу, чтобы он учился в гимназии, я хочу, чтобы он учился в какой-то там другой школе – вот эта вот переборчивость. Потому что, значит, уровень поступавших больше.
Кирилл Казаков:
Где уровень поступавших больше, значит, я бы хотел туда.
Юлия Тарасова:
Я понимаю это, но все дело в том, что, например, творческий ребенок, который, например, идет в архитектурную специальность – это один ребенок. Тот ребенок, который идет в Лицей МВД – это другой ребенок, и каждая школа будет специализироваться на каких-то моментах. Конечно, не все гимназии – это работа с высокомотивированными детками в массе своей, но средне-специальная школа – это замечательно тоже.
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