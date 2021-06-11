Школьница, Космос и даже Константин Заслонов. А вы знали, какая коллекция сирени в ботаническом саду Минска?

Коллекция сирени Центрального ботанического сада Минска – одна из самых интересных в мире. Здесь собраны сорта разных авторов. По словам специалистов, частную коллекцию также можно собирать, изучая селекционеров сирени и их работы.

Есть очень много интересных, хоть и довольно старых сортов, которые вывели Виктор Лемуан, его сын Эмиль, а затем внук Анри.

Наталья Македонская, специалист по сирени, кандидат биологических наук:

Так называемые классические французские сорта. Семья Лемуана этим занималась, у нее практически три поколения. Это надо было так любовь передать своим детям и внукам, чтобы они продолжали дело.

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Благодаря династии селекционеров мир получил около двух сотен изысканных сортов сирени. Один из самых красивых густомахровых сортов белой сирени в мире – «Моник Лемуан» – называют шедевром до сих пор.