Школьница, Космос и даже Константин Заслонов. А вы знали, какая коллекция сирени в ботаническом саду Минска?

Коллекция сирени Центрального ботанического сада Минска – одна из самых интересных в мире. Здесь собраны сорта разных авторов. По словам специалистов, частную коллекцию также можно собирать, изучая селекционеров сирени и их работы.
Коллекция сирени Центрального ботанического сада Минска – одна из самых интересных в мире. Здесь собраны сорта разных авторов. По словам специалистов, частную коллекцию также можно собирать, изучая селекционеров сирени и их работы.
Есть очень много интересных, хоть и довольно старых сортов, которые вывели Виктор Лемуан, его сын Эмиль, а затем внук Анри.
Наталья Македонская, специалист по сирени, кандидат биологических наук:
Так называемые классические французские сорта. Семья Лемуана этим занималась, у нее практически три поколения. Это надо было так любовь передать своим детям и внукам, чтобы они продолжали дело.
Не выносит переувлажнения. Как правильно ухаживать за сиренью, чтобы она эффектно цвела?
Благодаря династии селекционеров мир получил около двух сотен изысканных сортов сирени. Один из самых красивых густомахровых сортов белой сирени в мире – «Моник Лемуан» – называют шедевром до сих пор.
Очень эффектные и разнообразные сорта известного во всем мире селекционера Леонида Колесникова. В коллекции селекционера около 200 уникальных вариантов. Его «Красавица Москвы» признана одним из лучших сортов сирени в мире – нежные бледно-розовые бутоны и жемчужно-белые цветки никого не оставляют равнодушным.
Не менее популярны его сорта «Красная Москва», «Олимпиада Колесникова», «Невеста», «Сумерки», «Индия».
Любители сирени обязательно оценят работы белорусских селекционеров Николая Смольского и Вероники Бибиковой. Колоритные и абсолютно адаптированные к нашему климату, они впечатляют и богатством оттенков, и обильным продолжительным цветением: «Защитникам Бреста», «Минчанка», «Константин Заслонов», «Павлинка».
Очень эффектный и необычный сорт сирени «Мулатка» – шоколадно-дымчатые цветки в крупных кистях. Это творение Николая Михайлова. В числе его известных селекционных работ также очаровательная «Нина», яркий «Космос» и трогательная «Школьница».
Существует немало селекционеров сирени. При этом надо сказать, что выбирать этот удивительный кустарник – занятие увлекательное. Но, подбирая сорта и отталкиваясь от имени селекционера, не забывайте о цветовой гамме и сроках цветения. Эти факторы помогут сделать ваш личный сирингарий ярким и долгоцветущим.