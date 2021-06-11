«Вирусы, бактерии не знают границ». Вот что говорит заведующая лабораторией об отказе от прививок

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Татьяна считает, что питание может защитить от коронавируса. Как вы это прокомментируете?
Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Конечно, она права, что питание играет большую роль, как в целом образ жизни, занятия спортом, фитнесом и так далее. Это очень важные вещи.
Вместе с тем я как специалист могу сказать, что защиту организма от инфекций условно можно разделить на две группы. Первая – это специфическая защита, направленная именно на возбудитель, на вирус, бактерию или еще какой-то инфекционный агент. К числу средств, относящихся к специфической защите, относятся иммунопрофилактические препараты, именно вакцинные. Их механизм действия направлен на борьбу именно с тем возбудителем, против которого они применяются. В данном случае это новый коронавирус.
Специфическая защита просто необходима в наше время, потому что у нас нет границ, мы все живем в едином эпидпространстве. Вирусы, бактерии и другие агенты не знают никаких границ. Люди очень активно мигрируют, культурные, политические связи и так далее. То есть происходит постоянное перемешивание инфекционных агентов, циркулирующих в разных странах. Специфическая профилактика – в данном случае речь идет о вакцинах – просто необходима для современного мира.
Вместе с тем есть очень большой многолетний опыт. Искоренить инфекции невозможно без активной иммунопрофилактики. Какими бы правильными ни были люди, они все равно заражаются и болеют.