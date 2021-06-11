Прямой эфир

«Вирусы, бактерии не знают границ». Вот что говорит заведующая лабораторией об отказе от прививок

11 июня 2021 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Татьяна считает, что питание может защитить от коронавируса. Как вы это прокомментируете?

«Вирусы, бактерии не знают границ». Вот что говорит заведующая лабораторией об отказе от прививок-1

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Конечно, она права, что питание играет большую роль, как в целом образ жизни, занятия спортом, фитнесом и так далее. Это очень важные вещи.

Вместе с тем я как специалист могу сказать, что защиту организма от инфекций условно можно разделить на две группы. Первая – это специфическая защита, направленная именно на возбудитель, на вирус, бактерию или еще какой-то инфекционный агент. К числу средств, относящихся к специфической защите, относятся иммунопрофилактические препараты, именно вакцинные. Их механизм действия направлен на борьбу именно с тем возбудителем, против которого они применяются. В данном случае это новый коронавирус.

«Вирусы, бактерии не знают границ». Вот что говорит заведующая лабораторией об отказе от прививок-4

Специфическая защита просто необходима в наше время, потому что у нас нет границ, мы все живем в едином эпидпространстве. Вирусы, бактерии и другие агенты не знают никаких границ. Люди очень активно мигрируют, культурные, политические связи и так далее. То есть происходит постоянное перемешивание инфекционных агентов, циркулирующих в разных странах. Специфическая профилактика – в данном случае речь идет о вакцинах – просто необходима для современного мира.

Вместе с тем есть очень большой многолетний опыт. Искоренить инфекции невозможно без активной иммунопрофилактики. Какими бы правильными ни были люди, они все равно заражаются и болеют.

«Вирусы, бактерии не знают границ». Вот что говорит заведующая лабораторией об отказе от прививок-7

Читайте также:

Временные и постоянные противопоказания. Когда точно не стоит делать прививку?

Прививаться от коронавируса или нет? Эксперт соотнесла риски от вакцины и болезни

«Ломота в теле, слабость». Какой реакции на прививку от COVID-19 не стоит пугаться?

# Вакцинация # общество # Тамара Амвросьева # Алеся Лакина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Школьница, Космос и даже Константин Заслонов. А вы знали, какая коллекция сирени в ботаническом саду Минска?
11 июня 2021 08:43

Школьница, Космос и даже Константин Заслонов. А вы знали, какая коллекция сирени в ботаническом саду Минска?

«Уникальный формат мероприятия». Александр Лукашенко направил приветствие участникам «Молодечно-2021»
11 июня 2021 08:06

«Уникальный формат мероприятия». Александр Лукашенко направил приветствие участникам «Молодечно-2021»

«Большее внимание обращать на своё для своих». Фестиваль «Вытоки» проходит в Кобрине
11 июня 2021 06:54

«Большее внимание обращать на своё для своих». Фестиваль «Вытоки» проходит в Кобрине