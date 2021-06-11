«Уникальный формат мероприятия». Александр Лукашенко направил приветствие участникам «Молодечно-2021»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За годы существования один из крупнейших творческих форумов искусств стал неотъемлемой частью культурной жизни нашей страны, именно тут впервые засияли звезды многих популярных сегодня артистов и поэтов. Уникальный формат мероприятия позволяет объединить на своих концертных площадках несколько поколений знаменитых деятелей культуры и совсем молодых талантливых исполнителей.