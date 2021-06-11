«Уникальный формат мероприятия». Александр Лукашенко направил приветствие участникам «Молодечно-2021»

Новости Беларуси. Молодечно встречает гостей юбилейного фестиваля белорусской песни и поэзии. XX Национальный форум стартует 11 июня. Приветствие участникам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодечно встречает гостей юбилейного фестиваля белорусской песни и поэзии. XX Национальный форум стартует 11 июня. Приветствие участникам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы существования один из крупнейших творческих форумов искусств стал неотъемлемой частью культурной жизни нашей страны, именно тут впервые засияли звезды многих популярных сегодня артистов и поэтов. Уникальный формат мероприятия позволяет объединить на своих концертных площадках несколько поколений знаменитых деятелей культуры и совсем молодых талантливых исполнителей.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что программа фестиваля, посвященного в этот раз Году народного единства, снова привлечет внимание большой зрительской аудитории. Центральным событием традиционно станет национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Концертную программу представят солисты оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.