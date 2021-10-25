Зачем ВНС нужны новые функции и кто будет там присутствовать? Мнения экспертов
Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте вернемся ко всенародному обсуждению. Как вы считаете, на этом этапе важно будет привлечь как можно больше людей, чтобы они высказали свои какие-то замечания, или же дать им время подумать и уже прийти с окончательным решением на референдум?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Давайте исходить из следующего. Первое – стандартов для нас нет. Вообще стандартов конституционной реформы, Конституции в мире образца нет. Мы идем своим путем в этом смысле. Второе – за прошедшие полтора года столько было привнесено инноваций в том смысле, что просто люди хайпанули на этом, услышали: где-то двухпалатный парламент, где-то однопалатный, где-то система какая-то.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А что с этим делать, как раз непонятно.
Николай Щекин:
Да. Третье – надо понимать одну простую вещь: Конституция для нас. Поэтому мы будем делать следующим образом. Во-первых, конечно, сейчас необходимо концептуально подойти к референдуму, чтобы идеологическая работа относительно профориентационной, как мы раньше говорили, да вообще ориентационной работы относительно Конституции. Что, как, что там происходит – надо работать с людьми. Сейчас как раз надо по новой открывать диалоговые площадки и объяснять, разъяснять людям, чего мы хотим. Следующее, о чем здесь уже говорили, – относительно Всебелорусского народного собрания. Место, роль, статус. Давайте исходить из того, что в мире прецедентов нет. Вообще нет.
Кирилл Казаков:
Китайский опыт нам приносят.
Николай Щекин:
Нет. Съезд – это немножко другое. Здесь – соблюсти баланс, чтобы не перекрещивался статус, чтобы полномочия, функционал не дублировался. Это очень тяжело. Я понимаю главу государства, что, вроде бы, делегат, но чтобы не был как депутат. То есть здесь соблюсти баланс и сохранить при этом стабильность в стране. Здесь мы будем натыкаться на многие вещи.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
А почему, чтобы не был депутатом? Депутат – это представитель народа.
Николай Щекин:
Нет, стоп. Вы меня не поняли. Депутат может быть, но…
Дмитрий Кудин:
И пусть бы был. Две трети депутатов, треть…
Николай Щекин:
Но функции не должны дублироваться ни в коем случае.
Дмитрий Кудин:
А они не дублируются.
Николай Щекин:
В этом и проблема: сделать и таким образом, чтобы они не дублировались.
Дмитрий Кудин:
Я местный депутат, а приехал на уровень.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:
Президент абсолютно четко и ясно объяснил, для чего необходимы функции новые для ВНС и почему оно необходимо. Это тот орган нашего народовластия, я даже не сказал бы представительного народовластия – просто так, чтобы не смешивать две палаты парламента. Но это высший орган прямого народовластия, который должен в реперных важнейших точках стоять на страже конституционного строя страны. И нового руководителя страны предостеречь от искушения и возможности сломать конституционный строй. Именно поэтому я вносил предложение, оно было поддержано Александром Лукашенко. В принципе, схожие мысли еще и на «Большом разговоре» Президент озвучивал. Конституционный Суд, Центризбирком, вносим, допустим, четыре человека от Президента, четыре от одной палаты, четыре от другой палаты. Вместе с тем смещение судей, утверждение и смещение – это абсолютная прерогатива Всебелорусского народного собрания. Это невозможность их разогнать, это гарантии.
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