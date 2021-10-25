Зачем ВНС нужны новые функции и кто будет там присутствовать? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Алена Сырова, СТВ:

Давайте вернемся ко всенародному обсуждению. Как вы считаете, на этом этапе важно будет привлечь как можно больше людей, чтобы они высказали свои какие-то замечания, или же дать им время подумать и уже прийти с окончательным решением на референдум?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Давайте исходить из следующего. Первое – стандартов для нас нет. Вообще стандартов конституционной реформы, Конституции в мире образца нет. Мы идем своим путем в этом смысле. Второе – за прошедшие полтора года столько было привнесено инноваций в том смысле, что просто люди хайпанули на этом, услышали: где-то двухпалатный парламент, где-то однопалатный, где-то система какая-то. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А что с этим делать, как раз непонятно. Николай Щекин:

Да. Третье – надо понимать одну простую вещь: Конституция для нас. Поэтому мы будем делать следующим образом. Во-первых, конечно, сейчас необходимо концептуально подойти к референдуму, чтобы идеологическая работа относительно профориентационной, как мы раньше говорили, да вообще ориентационной работы относительно Конституции. Что, как, что там происходит – надо работать с людьми. Сейчас как раз надо по новой открывать диалоговые площадки и объяснять, разъяснять людям, чего мы хотим. Следующее, о чем здесь уже говорили, – относительно Всебелорусского народного собрания. Место, роль, статус. Давайте исходить из того, что в мире прецедентов нет. Вообще нет. Кирилл Казаков:

Китайский опыт нам приносят. Николай Щекин:

Нет. Съезд – это немножко другое. Здесь – соблюсти баланс, чтобы не перекрещивался статус, чтобы полномочия, функционал не дублировался. Это очень тяжело. Я понимаю главу государства, что, вроде бы, делегат, но чтобы не был как депутат. То есть здесь соблюсти баланс и сохранить при этом стабильность в стране. Здесь мы будем натыкаться на многие вещи.

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

А почему, чтобы не был депутатом? Депутат – это представитель народа. Николай Щекин:

Нет, стоп. Вы меня не поняли. Депутат может быть, но… Дмитрий Кудин:

И пусть бы был. Две трети депутатов, треть… Николай Щекин:

Но функции не должны дублироваться ни в коем случае. Дмитрий Кудин:

А они не дублируются. Николай Щекин:

В этом и проблема: сделать и таким образом, чтобы они не дублировались. Дмитрий Кудин:

Я местный депутат, а приехал на уровень.