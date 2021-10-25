Приходят и молодёжь, и бабушки. Как мнения граждан собирают для проекта новой Конституции?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Сергей Юрьевич, общественные приемные тоже стали таким кластером, куда приходили люди, общались. Вопрос простой. Не было ли таких людей, которые говорили: «А зачем? У нас хорошая Конституция, в принципе, сформирована государством в непростой переходный период». Этот период закончился или все-таки можно ее сохранить?

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу « По существу » собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.

Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

У людей, которые приходили к нам, возрастной такой был промежуток: от студентов (20 лет), и я очень хорошо помню бабушку 80 лет. Она пришла не в приемный день, но как же ее не принять? Поднялась, поговорили, она была очень интересная. Кладезь мудрости. Со светлыми глазами, очень интересный человек был. Те, кто приходил к нам, не говорили, что старая Конституция хороша и давайте жить при ней. Мы все-таки организовывали диалоговые площадки, люди приходили со своими предложениями о внесении изменений. С тем, что необходимо Конституции сейчас. Потому что часть работы проводилась первичными организациями в трудовых коллективах. Потом – общественные приемные.

Раз в месяц мы собирались в штаб-квартире на обсуждение всех этих вопросов. Вы помните, какое было время. Тоже непростое в плане COVID. Очень много по телефону. У нас постоянно был телефон горячей линии. Телефон горячей линии был в каждой районной организации – 149 организаций. Когда мы видели, что вопрос носит, так скажем, частный характер, мы тоже его записывали. Но вдруг по этому вопросу 2, 3, 10, 50, 100 обращений – это системный вопрос. И эти вопросы системные мы выносили на обсуждение с привлечением экспертов, наших юристов, работников Академии наук и уже обсуждали на месте.