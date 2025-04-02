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Уровень насильственной преступности в Германии бьёт новые рекорды

02 апреля 2025 06:32
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Уровень насильственной преступности в Германии бьет новые рекорды. По статистике, количество таких злодеяний выросло на 1,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Уровень насильственной преступности в Германии бьёт новые рекорды-2

Как заявили в МВД страны, участились случаи умышленных убийств, изнасилований, а также нанесения тяжких телесных повреждений. Рост полиция связывает с увеличением количества подозреваемых без немецкого гражданства. Также больше правонарушений совершают несовершеннолетние. Самыми опасными регионами признаны Бремен и Берлин, где на 100 тысяч человек приходится почти 15 тысяч преступлений.

# Новости Германии # Кризис в ЕС

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