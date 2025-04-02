Уровень насильственной преступности в Германии бьёт новые рекорды

Уровень насильственной преступности в Германии бьет новые рекорды. По статистике, количество таких злодеяний выросло на 1,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в МВД страны, участились случаи умышленных убийств, изнасилований, а также нанесения тяжких телесных повреждений. Рост полиция связывает с увеличением количества подозреваемых без немецкого гражданства. Также больше правонарушений совершают несовершеннолетние. Самыми опасными регионами признаны Бремен и Берлин, где на 100 тысяч человек приходится почти 15 тысяч преступлений.