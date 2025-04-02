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День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля

02 апреля 2025 06:02
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Равноправный союз на фундаменте истории, уважения и партнерства. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: 2 апреля – знаковая дата для белорусов и россиян, ставшая символом подлинного братства

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля-2

Это праздник интеграции двух суверенных государств. Наш союз сейчас может служить примером объединения стран и народов на основе непоколебимых принципов уважения и партнерства. И ключевой показатель успеха данного проекта – отношения людей, которые говорят, что никогда не чувствовали себя в гостях у соседей. Беларусь и Россия уверенно идут к научно-технологическому суверенитету и находят необходимые резервы для дальнейшего развития. Последовательно осваиваются новые рынки, взят курс на минимизацию затрат и повышение качества союзных товаров и услуг. Несмотря на непростые внешние условия, Союзному государству удалось не допустить спада производства, сохранить занятость и динамику развития экономики.

 

# Беларусь-Россия # Союзное государство

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