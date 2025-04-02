День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля

Это праздник интеграции двух суверенных государств. Наш союз сейчас может служить примером объединения стран и народов на основе непоколебимых принципов уважения и партнерства. И ключевой показатель успеха данного проекта – отношения людей, которые говорят, что никогда не чувствовали себя в гостях у соседей. Беларусь и Россия уверенно идут к научно-технологическому суверенитету и находят необходимые резервы для дальнейшего развития. Последовательно осваиваются новые рынки, взят курс на минимизацию затрат и повышение качества союзных товаров и услуг. Несмотря на непростые внешние условия, Союзному государству удалось не допустить спада производства, сохранить занятость и динамику развития экономики.