Еврокомиссия подготовила план жёстких контрмер в ответ на таможенные тарифы США

Их могут применить, если выход из торгового конфликта не удастся найти путем переговоров. Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о намерении ввести «зеркальные пошлины» на импортные товары. По словам главы Белого дома, они коснутся почти всех торговых партнеров США. Европейские рынки акций отреагировали на эту новость падением. Планы политика увеличили обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить рост экономики.