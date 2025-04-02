В Беларуси стартовал музыкальный проект, приуроченный ко Дню единения народов Беларуси и России

Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных:

Это очень символично для нас как для музыкантов, но, мне кажется, и для тех, кто является свидетелем этого, потому что хоровое искусство объединяет наши народы от рождения, собственно, нашего единого древа, потому что мы поющие народы, и это приятно, когда и у каждого из нас такое количество любимых песен. Возможность нам объединиться, Белорусской государственной академии музыки, Российской академии музыки, и стать в один хор, это, конечно, и знаково, и очень профессионально интересно, потому что это и обмен, я бы сказал, наших школ, и возможность узнать друг друга в деле.