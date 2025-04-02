В Беларуси стартовал музыкальный проект, приуроченный ко Дню единения народов Беларуси и России

Музыка, которая объединяет. В Беларуси дали старт музыкальному проекту, приуроченному ко Дню единения народов Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музыка, которая объединяет. В Беларуси дали старт музыкальному проекту, приуроченному ко Дню единения народов Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый гастрольный концерт состоялся в столице. В проекте участвуют два выдающихся коллектива: студенческий хор Белорусской государственной академии музыки и ансамбль современной хоровой музыки Российской академии музыки имени Гнесиных. В репертуаре – произведения известных композиторов Союзного государства.
Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных:
Это очень символично для нас как для музыкантов, но, мне кажется, и для тех, кто является свидетелем этого, потому что хоровое искусство объединяет наши народы от рождения, собственно, нашего единого древа, потому что мы поющие народы, и это приятно, когда и у каждого из нас такое количество любимых песен. Возможность нам объединиться, Белорусской государственной академии музыки, Российской академии музыки, и стать в один хор, это, конечно, и знаково, и очень профессионально интересно, потому что это и обмен, я бы сказал, наших школ, и возможность узнать друг друга в деле.
Инесса Бодяко, профессор кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки:
Сегодняшний день вообще очень интересный, важный и значительный для студентов Белорусской академии музыки, для всех, кто был сегодня в зале. Ведь «Altro Coro» – один из самых лучших коллективов, на мой взгляд, России. И то, что мы с ними выступаем уже второй раз в одном концерте, мне кажется, этот момент останется в памяти.
Концерты проекта дают возможность насладиться мастерством исполнителей, стать частью межкультурного диалога