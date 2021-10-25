Вопросы об изменении Конституции обсуждались с 2016 года на закрытых площадках – Марзалюк
Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.
Алена Сырова, СТВ:
Павел, ваш диалог во время общения с Президентом Беларуси, помните, разлетелся в свое время на цитаты? Вы высказались о своих президентских амбициях. И Александр Лукашенко очень часто говорит о том, что нынешняя Конституции слишком сильная, слишком много власти она дает, ложится на плечи главы государства. Гипотетически, с вашими такими амбициями, как вы считаете, нужно ли менять действующую Конституцию или нет?
Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ, заместитель председателя Демократического союза:
Сейчас мы рассматриваем ситуацию, которая не есть стабильная. 2020 год показал, что система, которая призвана защищать конституционный строй, где-то дала сбой. Система состоит не только из госорганов, но и из гражданского общества. И, как показали результаты, гражданское общество не нашло своего места в этой правовой системе. И поэтому мы получили кризис на улице. Поэтому нынешняя Конституция должна стать общественным договором, когда она сможет гражданское общество, которое даже является оппозиционным и готово высказывать самые абсурдные идеи, но в системе, внутри, должна как-то влиять на наш правовой процесс.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:
Если позволите, реплика. Когда мы говорим о конституционных изменениях, мы не должны впадать в иллюзию, лживые представления о том, что только 2020 год сподвиг к этим изменениям. Я могу ответственно заявить как эксперт Совета безопасности – вопросы об изменении, трансформациях конституционного строя как минимум с 2016-2017 года обсуждались. На достаточно закрытых, правда, экспертных площадках. Проговаривались эти вещи. И абсолютно открыто, вслух о том, что необходимы изменения и в этом направлении – такая эволюционная трансформация. Во время своего послания, если не ошибаюсь, 2018 или 2019 года говорил Александр Лукашенко. Поэтому эти вещи должны быть понятны. Мы должны понять только одну вещь, что та Конституция, те полномочия и те изменения, которые проводились на протяжении всего срока, и те конституционные референдумы, которые были, обусловлены реальной политической, социально-экономической ситуацией, которая была в стране. Если взять любой учебник по политологии, только написанные, скажем, в Оксфорде или еще где-нибудь, мы узнаем, что самая эффективная форма мобилизации и выход из кризиса, если общество находится в маргинальном состоянии, – это нормальный авторитарный режим. В том случае, если мы понимаем, куда мы выходим. Поэтому эти вещи были обоснованы.
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