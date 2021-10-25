Вопросы об изменении Конституции обсуждались с 2016 года на закрытых площадках – Марзалюк

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Алена Сырова, СТВ:

Павел, ваш диалог во время общения с Президентом Беларуси, помните, разлетелся в свое время на цитаты? Вы высказались о своих президентских амбициях. И Александр Лукашенко очень часто говорит о том, что нынешняя Конституции слишком сильная, слишком много власти она дает, ложится на плечи главы государства. Гипотетически, с вашими такими амбициями, как вы считаете, нужно ли менять действующую Конституцию или нет?

Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ, заместитель председателя Демократического союза:

Сейчас мы рассматриваем ситуацию, которая не есть стабильная. 2020 год показал, что система, которая призвана защищать конституционный строй, где-то дала сбой. Система состоит не только из госорганов, но и из гражданского общества. И, как показали результаты, гражданское общество не нашло своего места в этой правовой системе. И поэтому мы получили кризис на улице. Поэтому нынешняя Конституция должна стать общественным договором, когда она сможет гражданское общество, которое даже является оппозиционным и готово высказывать самые абсурдные идеи, но в системе, внутри, должна как-то влиять на наш правовой процесс.