Тело четвёртого военного США обнаружено в Литве

Еще один солдат ВС США найден мертвым в Литве, пишет ТАСС.

25 марта стало известно об исчезновении четырех военных США. Солдаты по завершении учений на одном из литовских полигонов уехали на БРЭМ M88 Hercules. Продолжительные поиски с применением вертолетов БРЭМ позволили установить местонахождения машины – в болоте.

Ранее командование Сухопутных войск США в Европе и Африке информировало о том, что трое американских военнослужащих найдены мертвыми. Позже стало известно об обнаружении тела четвертого солдата вблизи полигона Пабраде.