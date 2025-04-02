Финляндия готовится выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Властями Финляндии запущен процесс подготовки выхода страны из Оттавской конвенции, предусматривающей отказ от противопехотных мин, пишет ТАСС.

По заявлению премьер-министра республики Петтери Орпо, подобные действия призваны раскрыть для Хельсинки возможность более разносторонней подготовки «к изменениям в сфере безопасности».

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что размещение противопехотных мин является необходимым и экономически эффективным способом расширить возможности ВС страны.