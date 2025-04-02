Финляндия готовится выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Властями Финляндии запущен процесс подготовки выхода страны из Оттавской конвенции, предусматривающей отказ от противопехотных мин, пишет ТАСС.
Властями Финляндии запущен процесс подготовки выхода страны из Оттавской конвенции, предусматривающей отказ от противопехотных мин, пишет ТАСС.
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По заявлению премьер-министра республики Петтери Орпо, подобные действия призваны раскрыть для Хельсинки возможность более разносторонней подготовки «к изменениям в сфере безопасности».
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что размещение противопехотных мин является необходимым и экономически эффективным способом расширить возможности ВС страны.