Чего люди хотят от Конституции? Рассказал депутат Марзалюк

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Игорь Александрович, как член этой Конституционной комиссии скажите, какие прежде всего вопросы возникали, может быть, сначала на диалоговых площадках, которые потом рассматривали вы? Что больше всего интересно, какой запрос у граждан к Конституции?

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу « По существу » собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Если говорить о запросе граждан, опять же, все зависит от того, какая социальная группа формулирует этот вопрос. Но если говорить очень кратко, с учетом времени, я хочу сказать один момент, который звучал практически везде, на всех диалоговых площадках. Это то, что на перспективу, безусловно, необходимо перераспределение полномочий между Президентом и остальными ветвями власти и ограничение сроков президентских полномочий. Это было везде. И масса других моментов. Но что мне еще понравилось, что очень важным рефреном звучало сохранение традиционных ценностей белорусского общества. Таких понятных, вменяемых вещей, как семья, которая понимается как союз мужчины и женщины, историческая самоидентичность и ряд других моментов.

Вместе с тем, безусловно, есть люди, которые считают, что вообще ничего менять не надо. И я еще хочу одну вещь объяснить. На самом деле вы абсолютно правильно сказали, что есть только два пути развития общества: либо революционный, либо эволюционный. Белорусское общество, белорусская республика и белорусское независимое государство идут эволюционным путем. Та Конституция была необходима как кризисная Конституция. В тех непростых условиях маргинализации белорусского общества она была необходима. И это необходимо просто понимать.

Другой очень важный момент – мы должны понять, что мы изменились как социум. Пирамида Маслоу, что бы кто ни говорил, работает. Поэтому эволюционные спокойные позитивные изменения при понимании и мудрости всех тех, кто хочет участвовать в политическом процессе. Когда я говорю о тех, кто хочет участвовать в политическом процессе, имею в виду все политические силы, которые понимают, что должна и может быть конкуренция идей. Конкуренция идей и борьба за души и сердца. Без напалма, без оружия, без оскорблений и без нарушения норм правопорядка. Потому что такой вариант рождает не что иное, как военную диктатуру. Мы за эволюционные изменения.