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Александр Лукашенко поздравил Президента ЮАР с Днём Свободы

27 апреля 2025 07:34
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От имени всех граждан республики Беларусь и от себя лично поздравил глава государства Президента Южно-Африканской Республики с национальным праздником – Днем Свободы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что почти треть столетия тому назад героический народ Южной Африки выбрал путь справедливости, равенства, уважения к человеческому достоинству.

Принципы и ценности Претории разделяет Минск. Президент поблагодарил ЮАР за поддержку в ООН и БРИКС+, заявил об открытости к более интенсивному взаимодействию по линии Нового банка развития и Африканского союза.

Александр Лукашенко поздравил Президента ЮАР с Днём Свободы-2

«Убежден, в условиях, когда международная торговля ощущает существенное давление, необходимо активизировать экономические связи между нашими государствами, прежде всего в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, образование, информационно-коммуникационные технологии. Рассчитываю на вашу личную поддержку этих инициатив», – отметил Президент.

# Беларусь-ЮАР # Александр Лукашенко

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