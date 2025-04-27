Александр Лукашенко поздравил Президента ЮАР с Днём Свободы

От имени всех граждан республики Беларусь и от себя лично поздравил глава государства Президента Южно-Африканской Республики с национальным праздником – Днем Свободы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что почти треть столетия тому назад героический народ Южной Африки выбрал путь справедливости, равенства, уважения к человеческому достоинству.

Принципы и ценности Претории разделяет Минск. Президент поблагодарил ЮАР за поддержку в ООН и БРИКС+, заявил об открытости к более интенсивному взаимодействию по линии Нового банка развития и Африканского союза.