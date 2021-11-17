Зачем получать высшее образование и все ли студенты планируют работать по специальности?
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вам не кажется, что престиж высшего образования в какой-то момент был поставлен под сомнение? Когда некоторые говорили: «Зачем мне нужно? Это всего лишь корочка. Меня на работу и так возьмут, по блату». Сегодня какие настроения в молодежной среде? Ценится ли высшее образование?
Михаил Дегтяренко, секретарь БРСМ, магистрант БГУ:
На самом деле высшее образование – это ключ к успеху. Если действительно человек хочет побыть не в роли просто какой-то части механизма, то есть как большой шестеренки в живом организме той или иной профессиональной деятельности, а если хочет побыть менеджером. То есть поуправлять, побыть в роли того, от чьей идеи зависит в дальнейшем существование в целом организма. Поэтому высшее образование в этой связи – огромнейшая возможность и, по сути, привилегия.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, для девчонок это еще такой дополнительный бонус для будущего в жизни. Как сейчас говорят: «Познакомился с девушкой, она из приличной вакцинированной семьи». Так же сейчас, наверное, до сих пор представляют молодые люди своих девушек родителям, для которых это все еще важно – в интеллигентных семьях – чтобы девушка была с высшим образованием. Чувствуете ли вы себя такой вот будущей элитой нашего общества?
Дарья Мартинкевич, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:
Нам кажется, что вот эта элита не зависит от высшего образования. Здесь больше твои качества, а не то, есть у тебя высшее образование или нет.
Екатерина Артемова, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:
Это зависит от того, как ты себя понесешь вообще в свою будущую жизнь, карьеру и как ты будешь себя преподносить обществу.
Наталья Надольская:
Вот о будущей жизни. Среди ваших студентов, одногруппников все будут работать по специальности?
Екатерина Артемова:
Я думаю, нет. Я думаю, нет ни одной группы в университете, где все бы работали по специальности. Много студентов, особенно в нашем вузе, работают уже в течение учебы, начиная с третьего курса. И кто-то уходит на совершенно другую специальность.
Наталья Надольская:
А я все равно хочу спросить у наших ребят. Артем, например, к вам вопрос. Вы как человек с высшим образованием, такой уже практически общественный деятель, важно ли для вас, чтобы ваша там подруга, в будущем девушка, жена была все-таки с высшим образованием? Я вот все-таки склоняюсь к престижу высшего образования.
Артем Овсянников, староста, заместитель председателя профбюро спортивного факультета:
Наверное, не настолько именно корочка важна, сколько именно сам опыт высшего образования. Исходя из своего опыта, когда я пошел на высшее образование: там ты себя как личность находишь, во-первых. Общаешься с людьми, какие-то интересы у тебя появляются в жизни. То есть я там и фотограф, и массажист. Все это пришло во время учебы. Если бы я сразу пошел работать, то скорее всего, как мне кажется, я бы не чувствовал в себе столько энергии, которую я хочу куда-то влить, чем-то заниматься. Поэтому я считаю, что человек в любом случае должен хотя бы попробовать получить.
Екатерина Забенько:
Пройти эту школу жизни.
Наталья Надольская:
Давайте спросим у нашего первокурсника Ивана, планирует ли он работать в будущем по своей специальности и что для него престиж высшего образования?
Иван Шусталик, студент первого курса Минского государственного архитектурно-строительного колледжа при БНТУ:
Я, конечно, буду идти по моей специальности дальше, также на высшее образование, буду работать по этой специальности. У меня есть небольшая мечта – получить второе высшее образование по специальности ПГС.
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