Зачем получать высшее образование и все ли студенты планируют работать по специальности?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что престиж высшего образования в какой-то момент был поставлен под сомнение? Когда некоторые говорили: «Зачем мне нужно? Это всего лишь корочка. Меня на работу и так возьмут, по блату». Сегодня какие настроения в молодежной среде? Ценится ли высшее образование?

Михаил Дегтяренко, секретарь БРСМ, магистрант БГУ:

На самом деле высшее образование – это ключ к успеху. Если действительно человек хочет побыть не в роли просто какой-то части механизма, то есть как большой шестеренки в живом организме той или иной профессиональной деятельности, а если хочет побыть менеджером. То есть поуправлять, побыть в роли того, от чьей идеи зависит в дальнейшем существование в целом организма. Поэтому высшее образование в этой связи – огромнейшая возможность и, по сути, привилегия. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, для девчонок это еще такой дополнительный бонус для будущего в жизни. Как сейчас говорят: «Познакомился с девушкой, она из приличной вакцинированной семьи». Так же сейчас, наверное, до сих пор представляют молодые люди своих девушек родителям, для которых это все еще важно – в интеллигентных семьях – чтобы девушка была с высшим образованием. Чувствуете ли вы себя такой вот будущей элитой нашего общества?

Дарья Мартинкевич, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:

Нам кажется, что вот эта элита не зависит от высшего образования. Здесь больше твои качества, а не то, есть у тебя высшее образование или нет.

Екатерина Артемова, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:

Это зависит от того, как ты себя понесешь вообще в свою будущую жизнь, карьеру и как ты будешь себя преподносить обществу. Наталья Надольская:

Вот о будущей жизни. Среди ваших студентов, одногруппников все будут работать по специальности? Екатерина Артемова:

Я думаю, нет. Я думаю, нет ни одной группы в университете, где все бы работали по специальности. Много студентов, особенно в нашем вузе, работают уже в течение учебы, начиная с третьего курса. И кто-то уходит на совершенно другую специальность. Наталья Надольская:

А я все равно хочу спросить у наших ребят. Артем, например, к вам вопрос. Вы как человек с высшим образованием, такой уже практически общественный деятель, важно ли для вас, чтобы ваша там подруга, в будущем девушка, жена была все-таки с высшим образованием? Я вот все-таки склоняюсь к престижу высшего образования.