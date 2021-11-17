«Требуют ручного приложения». Сможет ли IT вытеснить другие профессии?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Вячеслав Климкович, заместитель начальника управления воспитательной работы с молодежью БГУИР, преподаватель:

Я думаю, что IT все-таки у нас сегодня впереди планеты всей. Но это не означает, что другие профессии останутся невостребованными. Сегодня у нас очень большой спектр профессий, которые требуют непосредственно ручного приложения, не только умственного. Поэтому я думаю, что за IT, конечно же, будущее, но простые профессии никуда не денутся, не исчезнут.

Юлия Крыницкая:

Наверное, с каждым годом у вас все больше и больше студентов, есть такое? Можно утверждать?

Вячеслав Климкович:

С каждым годом мы развиваемся, растем, естественно.