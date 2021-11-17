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«Требуют ручного приложения». Сможет ли IT вытеснить другие профессии?

17 ноября 2021 13:33
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Как вы думаете, IT скоро вытеснит все другие профессии?

«Требуют ручного приложения». Сможет ли IT вытеснить другие профессии?-1

Вячеслав Климкович, заместитель начальника управления воспитательной работы с молодежью БГУИР, преподаватель:
Я думаю, что IT все-таки у нас сегодня впереди планеты всей. Но это не означает, что другие профессии останутся невостребованными. Сегодня у нас очень большой спектр профессий, которые требуют непосредственно ручного приложения, не только умственного. Поэтому я думаю, что за IT, конечно же, будущее, но простые профессии никуда не денутся, не исчезнут.

Юлия Крыницкая:
Наверное, с каждым годом у вас все больше и больше студентов, есть такое? Можно утверждать?

Вячеслав Климкович:
С каждым годом мы развиваемся, растем, естественно.

Сколько студенток выбирают технические специальности и почему БГУИР перестал быть мужским вузом? Подробнее здесь.

# Студенты # общество # Юлия Крыницкая # Вячеслав Климкович # Фотофакт

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