Прямой эфир

«Студент отправился на пересдачу». Всегда ли современные технологии могут помочь сдать экзамен?

17 ноября 2021 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Шпоры, «бомбы» – все это используется. Микрофон, как в фильме: «Алло-алло, прием-прием». Время не стоит на месте. Современные студенты чем-то еще высокотехнологичным пользуются, чтобы обмануть преподавателей? У нас на коленках писали ручкой.

«Студент отправился на пересдачу». Всегда ли современные технологии могут помочь сдать экзамен?-1

Артем Овсянников, староста, заместитель председателя профбюро спортивного факультета:
На моем опыте – сейчас микронаушник распространен среди студентов.

Наталья Надольская:
Так, микронаушник. Как он работает?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
«На моем опыте», – аккуратненько сказал Артем. «Я просто знаю, что это где-то там используют, я вообще не имею к этому никакого отношения».

Артем Овсянников:
Перед началом сессии, кстати, у нас на первом курсе приходил человек в общежитие и раздавал свои визитки на аренду микронаушника.

Екатерина Забенько:
То есть это уже бизнес такой?

«Студент отправился на пересдачу». Всегда ли современные технологии могут помочь сдать экзамен?-4

Артем Овсянников:
Да.

Екатерина Забенько:
Артем, а были такие ситуации, что палились, грубо говоря, студенты? У кого-то зазвонил телефон, у кого-то что-то вывалилось откуда-нибудь? И потом это все дружно, весело обсуждали и смеялись.

Артем Овсянников:
У нас парень держал телефон на коленке у себя, и ему то ли сообщение пришло, и у него телефон, естественно, вывалился. Преподаватель в этот момент, по «счастливым» обстоятельствам, проходил мимо, все это увидел. Студент отправился на пересдачу.

Наталья Надольская:
Были какие-то курьезные случаи во время сдачи экзаменов или у вас прямо все четко?

«Студент отправился на пересдачу». Всегда ли современные технологии могут помочь сдать экзамен?-7

Дарья Мартинкевич, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:
У меня как-то в группе такого особо не было.

Екатерина Забенько:
Как скучно вы живете. Вот Володя все время улыбается. Мне почему-то кажется, что это как раз такой человек, юморист и из любой ситуации выкрутится, если что, да?

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Много ситуаций знает, наверное, не о всех может рассказать.

Наталья Надольская:
Рассказывайте, рассказывайте.

«Студент отправился на пересдачу». Всегда ли современные технологии могут помочь сдать экзамен?-10

Владимир Милентьев, студент, председатель профсоюзного комитета БГУИР:
Тема микронаушников. Я им перестал доверять после такого случая. Мы сдавали экзамен, и у нас есть девушка в группе, которая взяла этот микронаушник. Он не виден. Убеждала всех, что его не слышно, не видно – даже если смотреть прямо в ухо, его будет не видно. Но в нем есть такая особенность, как микрофон на шее. И получается, мы получаем билеты, мы сидим в аудитории, и тишина гробовая. Преподаватель ходит, смотрит. И вот в этой гробовой тишине слышен чей-то шепот: «Громче, говори громче, я не слышу, повтори». И вот после этого доверие к микронаушникам как-то стало пропадать.

«Студент отправился на пересдачу». Всегда ли современные технологии могут помочь сдать экзамен?-13

Наталья Надольская:
А я подумала, преподаватель подходит, ты садишься к нему отвечать вопрос, он так: «Покажите ваши уши».

Екатерина Забенько:
Я просто представляю осмотр студентов еще через 10 лет: к стене лицом и полностью металлоискателем. В уши заглянули, в ноздри заглянули, в рот заглянули. Но хотя, я думаю, что все будет намного проще. Какие-нибудь микрочипы явно решат вопрос преподавателей и студентов.

Сколько студенток выбирают технические специальности и почему БГУИР перестал быть мужским вузом – подробнее здесь.

# Студенты # общество # Наталья Надольская # Артем Овсянников # Екатерина Забенько # Дарья Мартинкевич # Юлия Крыницкая # Владимир Милентьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько студенток выбирают технические специальности и почему БГУИР перестал быть мужским вузом?
17 ноября 2021 13:41

Сколько студенток выбирают технические специальности и почему БГУИР перестал быть мужским вузом?

«Требуют ручного приложения». Сможет ли IT вытеснить другие профессии?
17 ноября 2021 13:33

«Требуют ручного приложения». Сможет ли IT вытеснить другие профессии?

«Спокойно спать невозможно». Белорусы вышли на митинг, чтобы привлечь внимание мировой общественности к беженцам
17 ноября 2021 13:27

«Спокойно спать невозможно». Белорусы вышли на митинг, чтобы привлечь внимание мировой общественности к беженцам