«Студент отправился на пересдачу». Всегда ли современные технологии могут помочь сдать экзамен?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Шпоры, «бомбы» – все это используется. Микрофон, как в фильме: «Алло-алло, прием-прием». Время не стоит на месте. Современные студенты чем-то еще высокотехнологичным пользуются, чтобы обмануть преподавателей? У нас на коленках писали ручкой.

Артем Овсянников, староста, заместитель председателя профбюро спортивного факультета:

На моем опыте – сейчас микронаушник распространен среди студентов. Наталья Надольская:

Так, микронаушник. Как он работает? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

«На моем опыте», – аккуратненько сказал Артем. «Я просто знаю, что это где-то там используют, я вообще не имею к этому никакого отношения». Артем Овсянников:

Перед началом сессии, кстати, у нас на первом курсе приходил человек в общежитие и раздавал свои визитки на аренду микронаушника. Екатерина Забенько:

То есть это уже бизнес такой?

Артем Овсянников:

Да. Екатерина Забенько:

Артем, а были такие ситуации, что палились, грубо говоря, студенты? У кого-то зазвонил телефон, у кого-то что-то вывалилось откуда-нибудь? И потом это все дружно, весело обсуждали и смеялись. Артем Овсянников:

У нас парень держал телефон на коленке у себя, и ему то ли сообщение пришло, и у него телефон, естественно, вывалился. Преподаватель в этот момент, по «счастливым» обстоятельствам, проходил мимо, все это увидел. Студент отправился на пересдачу. Наталья Надольская:

Были какие-то курьезные случаи во время сдачи экзаменов или у вас прямо все четко?

Дарья Мартинкевич, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:

У меня как-то в группе такого особо не было. Екатерина Забенько:

Как скучно вы живете. Вот Володя все время улыбается. Мне почему-то кажется, что это как раз такой человек, юморист и из любой ситуации выкрутится, если что, да? Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Много ситуаций знает, наверное, не о всех может рассказать. Наталья Надольская:

Рассказывайте, рассказывайте.

Владимир Милентьев, студент, председатель профсоюзного комитета БГУИР:

Тема микронаушников. Я им перестал доверять после такого случая. Мы сдавали экзамен, и у нас есть девушка в группе, которая взяла этот микронаушник. Он не виден. Убеждала всех, что его не слышно, не видно – даже если смотреть прямо в ухо, его будет не видно. Но в нем есть такая особенность, как микрофон на шее. И получается, мы получаем билеты, мы сидим в аудитории, и тишина гробовая. Преподаватель ходит, смотрит. И вот в этой гробовой тишине слышен чей-то шепот: «Громче, говори громче, я не слышу, повтори». И вот после этого доверие к микронаушникам как-то стало пропадать.