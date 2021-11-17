Полноценный обыск на наличие шпаргалок. Когда на экзамене получается списать? Спросили у студентов

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

У вас второй курс. Несмотря на то что у нас пандемийные времена, когда трудно в общем-то сплотиться, мало общения было в определенный период времени. Вы уже насладились, можете сказать, что существует студенчество, что все друг за друга горой, мы дружим, общаемся, помогаем друг другу сдавать экзамены и вместе пишем конспекты, шпоры?

Екатерина Артемова, студентка 2-го курса ФИК БГУИР:

Конечно, мне кажется, ни одна сессия не сдана без общих усилий студентов. Потому что все делятся какими-то своими конспектами, какими-то решениями, какими-то своими ответами к задаче. У нас все собирается из группы в одно целое, и мы готовимся к экзаменам. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я вам расскажу, что когда учились мы с Катей на факультете журналистики (это было пару десятков лет назад), самым сложным в подготовке к сессии было от руки написать все ответы на все вопросы. Это было 40 «бомб», подчеркну, написанных от руки разным почерком. Екатерина Забенько:

Когда уже напишешь все эти «бомбы», то думаешь: «А зачем «бомбы» было писать, если все равно уже все выучил, пока их писал»? Наталья Надольская:

Скажите, современные студенты от руки пишут «бомбы» или уже все распечатано, все в телефонах? Екатерина Забенько:

Может, они по-другому называются уже? А мы тут по-старинке: «бомбы», «бомбы». Наталья Надольская:

Раскрывайте нам все тайны, мы никому не расскажем.

Рената Лобач, магистрант кафедры ЭВС факультета КСиС:

Как правило, сейчас для большинства этих «бомб» есть одно небольшое компактное устройство, которое прекрасно уменьшается в карман. Наталья Надольская:

Подождите, а не разрешают же сдавать экзамены с компактными устройствами? Екатерина Артемова:

Всегда можно пронести. Наталья Надольская:

Говорят, что можно брать на экзамен какие-то компактные устройства.

Вячеслав Климкович, заместитель начальника управления воспитательной работы с молодежью БГУИР, преподаватель:

Скажу так, все зависит от преподавательского состава, как они на это смотрят. Наталья Надольская:

Ну и как они на это смотрят? Расскажите, мы не знаем. Вячеслав Климкович:

Каждый раз по-разному. Допустим, когда я в свое время был еще сам студентом, у нас были преподаватели, которые могли чуть ли не полноценный обыск проводить на наличие шпаргалок, телефонов. Наталья Надольская:

С металлоискателем?

Вячеслав Климкович:

Вот единственное, чего не хватало – это металлоискателя. На самом деле да, все зависит от преподавателя. Если преподаватель очень принципиальный, строгий, то попросит и показать, скажем так, наличие скрытых мест, где можно пронести в том числе и мобильное устройство. Поэтому здесь как повезет. Наталья Надольская:

Катя, помнишь, у нас был преподаватель, который ставил тройку уже за сам факт наличия «бомб». То есть человек старался, написал и хоть что-то запомнил. Екатерина Забенько:

Мы сейчас говорим про экзамены. Многие сейчас и телефоны умудряются с собой пронести, и любые другие гаджеты. И наверняка наушники сейчас более совершенные, чем в фильме, который мы все прекрасно знаем: «Прием-прием». Тем не менее, мне кажется, преподаватели прекрасно это понимают и знают, что даже если у тебя с собой что-то есть для того, чтобы ты подсмотрел, если ты вообще ничего не понимаешь в предмете, то в любом случае не ответишь, даже если ты в открытую будешь сидеть и гуглить свой вопрос. Мне кажется, что преподаватели все равно имеют такой опыт и понимают, где человек знает и где он может выкрутиться из ситуации. И есть те люди, которые просто не знают и знать никогда не будут, и незачем их тащить.

Вячеслав Климкович:

Я расскажу из собственного опыта далекого, еще студенческого. Когда у нас был предмет «история южных и западных славян», у нас там тоже преподаватель прекрасно видела, что студенты списывают. Но зато когда уже приходили отвечать: «Так, пожалуйста. Отложите листик и теперь рассказывайте». И вот уже после этого начинались дополнительные вопросы. И там уже, к сожалению или к счастью для студентов, чтобы подучить еще лучше или наконец-то сесть учить, начинались уже веселые, что называется, перлы, когда студент начинал «плавать» в ответах, рассказывать то, что совершенно не нужно было рассказывать. И преподаватель, конечно, это прекрасно видит, прекрасно понимает. Тут же зависит все от преподавателя, то есть его отношения к данному вопросу. Есть такие преподаватели, скажем так, приколисты, которые могут подбодрить, которые могут наоборот еще сказать: «Ну видел, списал, молодец. Иди теперь на пересдачу, потом расскажешь уже без списывания». Тут все много зависит от преподавателя, от его отношения к данному вопросу. Ну и во многом зависит также от студента, его умения маскировать свои шпаргалки.