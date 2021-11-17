В Борисове прошёл форум «Иннорегион». Вот какие научно-технические достижения можно было увидеть

Новости Беларуси. Наладить контакт между предприятиями, обменяться опытом и взглядами на развитие одного из самых промышленных регионов Беларуси. Во Дворце культуры Борисова прошел форум «Иннорегион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка как нельзя лучше подходит для эффективного диалога между представителями инвесторов, образовательных учреждений и прогрессивных организаций региона и страны. Инновационную деятельность в Борисовском районе осуществляют 13 предприятий. Познакомиться поближе с их научно-техническими достижениями можно было на выставке в рамках форума.

Наталья Дудко, начальник Межвузовского центра маркетинга ГП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»:

В этом году мы сделали упор на развитие интеллектуального потенциала, который прежде всего зависит от того, насколько развит кадровый потенциал. То есть как нужно готовить молодежь, какое образование сейчас актуально для того, чтобы инновации действительно создавались и внедрялись.

Нельзя не отметить результаты, которых достигли участники с момента проведения предыдущего форума. Так, «Борисовский завод «Автогидроусилитель» представил новые блоки для беспилотных грузовых автомобилей. А такие шаги – это практический вклад в развитие конкурентоспособности экономики нашей страны.

Владимир Шмаков, директор Борисовского государственного политехнического колледжа:

Три колледжа в Минской области – это Борисов, Жодино и Солигорск. БНТУ, работая в этих регионах, через данный форум позволяет внедрять свои технические наработки непосредственно на предприятия этого региона.