«Зачем Польше 90 вертолетов Apache?» Чернобай про «оборонительные» учения НАТО

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию. Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим, что каждый профессионал должен заниматься своим делом: военные – нас защищать, мы – трудиться на информационном фронте, люди, которые заняты в реальном секторе экономики, там должны быть заняты. Может, зря мы сейчас пытаемся рассказывать, что происходит, и убеждать, что нужно быть готовым в случае чего родину защитить? Может, оставить всех в покое и уделять больше внимание экономическим вопросам? Кирилл Казаков, СТВ:

Экономику на военные рельсы пока не переводить, а вслед за экономикой еще и общество переводится. Алена Сырова:

И в повестке просто не акцентировать на этом внимание. Ну идут – и идут, защищают – и защищают. Прекрасно, спасибо.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Экономику надо готовить к переводу на военные рельсы. Надо и рассказывать. Граждане должны понимать ту обстановку, которая складывается возле наших границ. Мы затронули Польшу. Буквально дня три назад министр обороны Польши встречался с министром обороны США. Какие вопросы поднимались? Первое – поддержка Украины, второе – совестное производство вооружения, то есть военно-технические комплексы одной и второй страны, третье – поставка американского оружия в Польшу. Зачем Польше 500 HIMARS? Зачем Польше 90 вертолетов Apache? Причем пока Конгресс США добро не дал, они дают в аренду какое-то количество вертолетов, чтобы они находились на брестском направлении. Кирилл Казаков:

Зачем Польше ядерное оружие? Они же его просят. Андрей Чернобай:

Они просят всегда. В данный момент об этом речь не идет. Впереди у нас, буквально два месяца осталось, саммит НАТО в Вильнюсе. Уже можно говорить о том, какие вопросы будут подниматься. Помимо того, что это однозначно военная помощь Украине, второе – какой-то утешительный приз ей надо будет дать за то, что ее не взяли в НАТО, хотя она стремится, то есть обещаловки какие-то будут в очередной раз. Потом будет рассматриваться новый план обороны НАТО по балтийскому региону. Это очень серьезно, потому что у нас 3 стороны этого региона граничат с нами: Польша, Литва и Латвия. Мы знаем, что Финляндия вступила в НАТО, сейчас идет оборонное соглашение между США и Финляндией. То есть американские войска могут находиться в Финляндии, как и Финляндия остается открытой для зарубежных военных баз на своей территории. Да, от ядерного оружия они отказались через два дня после вступления. Министр обороны озвучил, что мы не будем размещать, но от баз они не отказались. И таких моментов много накапливается. Затронули расход на вооружение. Если на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году было обозначено 2 % для НАТО, то сейчас будет обозначено 2,5 %. Это будет уже обязаловкой для каждой участницы НАТО, то есть это минимальный рубеж. У нас показатели не такие. Но люди должны понимать, что нам необходимо новое вооружение иметь, необходимо иметь запасы боеприпасов, материальных средств, потому что когда это только на бумаге или на каких-то контрактах, то мы это можем не получить, потому что Россия, допустим, будет заниматься своими вопросами, промышленность раскачаться может не успеть, поэтому мы должны все это готовить. Вооружение необходимо новое получать и в России, и свое производить, чтобы быть готовым отразить агрессию, если такая состоится, а лучше ее просто не допустить. Для этого, конечно, вооруженные силы должны быть готовы. А это все расходы. Мы знаем, насколько сейчас дорогостоящее вооружение, военная техника, и от этого мы никуда не денемся.

Алена Сырова:

Президент часто говорит, вспоминая 1941 год, что нам важно не допустить того, что было тогда, нас не должны застать врасплох. Все те шаги, которые мы предпринимаем сейчас, свидетельствуют о том, что мы действительно держим руку на пульсе все тех телодвижений, которые видим по ту сторону. Давайте объясним, к чему они реально готовятся.