Bloomberg узнал о недовольстве в НАТО позицией Рютте по Ирану

Положительное отношение генсека НАТО Марка Рютте к началу военной операции Вашингтона в Иране вызвало негодование союзников в ЕС, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По сведениям информагентства, у лидеров ЕС удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану вызвали шок. При этом Рютте публично объявил, что Евросоюз «очень рад» действиям президента США Дональда Трампа. Такая позиция Рютте вызвала вопросы у союзников в ЕС, которые начали сомневаться, что его подход «подобающ» или «работает», указано в материале.

В свете действий Рютте у Трампа могло сложиться мнение, что Альянс готов поддержать операцию в Иране, отметил один из источников Bloomberg.

Ближний Восток ожидает «золотой век» – Трамп

Фото: Pinterest

