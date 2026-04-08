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Bloomberg узнал о недовольстве в НАТО позицией Рютте по Ирану

08 апреля 2026 08:47
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Bloomberg узнал о недовольстве в НАТО позицией Рютте по Ирану-0

Положительное отношение генсека НАТО Марка Рютте к началу военной операции Вашингтона в Иране вызвало негодование союзников в ЕС, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По сведениям информагентства, у лидеров ЕС удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану вызвали шок. При этом Рютте публично объявил, что Евросоюз «очень рад» действиям президента США Дональда Трампа. Такая позиция Рютте вызвала вопросы у союзников в ЕС, которые начали сомневаться, что его подход «подобающ» или «работает», указано в материале.

В свете действий Рютте у Трампа могло сложиться мнение, что Альянс готов поддержать операцию в Иране, отметил один из источников Bloomberg.

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Фото: Pinterest
 

# Международная политика # Дональд Трамп # Марк Рютте

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