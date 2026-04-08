Самое старое платье в коллекции – 1850 года. Белоруска собирает модные наряды разных эпох

Юрий Царев, ведущий: Как вы пришли к тому, чтобы коллекционировать моду? Потому что это не совсем простое и не совсем обычное занятие. Наверняка, очень затратное занятие, потому что это все-таки достаточно редкое хобби.

Татьяна Федосова, коллекционер:

Не было такого момента, чтобы я жила-жила и придумала, что я сейчас буду коллекционировать моду. По поводу затрат на это – отдельная история. Я сколько себя помню, с самого детства мне всегда говорили, что я немножко другая. Была череда учебы, работа, какая-то череда салонов красоты, потом опять учеба. Я все время училась, учусь до сих пор. А потом я стала сама преподавать и организовала один из учебных курсов, «Стилистика модного образа». Для людей бьюти-индустрии я придумала поделиться своими знаниями по созданию образа полного. И, конечно же, в конце обучения нужно было выдавать сертификат, а чтобы его выдать, нужно сделать какой-то результат. И я стала понимать, что мне не хватает наглядного материала по истории моды. Потому что мы, конечно же, так как курсы короткие, изучали историю моды ХХ века. Я стала, конечно же, приносить то, что было у меня. А потом однажды просто поделилась со своей клиенткой во время работы с нею, она мне буквально на следующий день принесла брошь своей бабушки. Рассказала ее историю. Следующая клиентка позвала с собой поехать в гараж разобрать мамины вещи 60-х и 70-х. И вот таким образом все стало происходить.

Самое старое платье на сегодняшний день у нас – 1850 год, середина XIX века. И вплоть даже до 2026 года, потому что сейчас тоже есть и концептуальные, и сильные дизайнеры.