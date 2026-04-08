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В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак

08 апреля 2026 08:31
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В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак: до конца апреля в городе оборудуют четыре площадки для игр и тренировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак-2

Их разместят в густонаселенных спальных районах, где много владельцев животных. В Грандичах площадку уже смонтировали на 80 %, ее оснащают современным оборудованием: полосой препятствий с барьерами, горками, балансирами и кольцами. Рядом установят скамейки и беседки.

В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак-4

Светлана Романова, жительница Гродно:
Для собачников – это супер. Я была бы не против, если бы таких площадок становилось только больше. Почему? Потому что будем идти, будем смотреть вокруг, насколько это чисто.

В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак-6

Дмитрий Веришко, начальник отдела благоустройства Гродненского городского ЖКХ:
В настоящее время ведутся активные работы по строительству специализированных площадок для выгула собак по адресам: Фолюш, Пестрака, Глухова, Тавлая. Завершение всех строительно-монтажных работ планируется в апреле. На всех объектах будет выполнено комплексное благоустройство.

Все площадки будут ограждены по периметру и оборудованы освещением.

# домашние питомцы # Собаки

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