В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак: до конца апреля в городе оборудуют четыре площадки для игр и тренировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их разместят в густонаселенных спальных районах, где много владельцев животных. В Грандичах площадку уже смонтировали на 80 %, ее оснащают современным оборудованием: полосой препятствий с барьерами, горками, балансирами и кольцами. Рядом установят скамейки и беседки.

Светлана Романова, жительница Гродно: Для собачников – это супер. Я была бы не против, если бы таких площадок становилось только больше. Почему? Потому что будем идти, будем смотреть вокруг, насколько это чисто.

Дмитрий Веришко, начальник отдела благоустройства Гродненского городского ЖКХ:

В настоящее время ведутся активные работы по строительству специализированных площадок для выгула собак по адресам: Фолюш, Пестрака, Глухова, Тавлая. Завершение всех строительно-монтажных работ планируется в апреле. На всех объектах будет выполнено комплексное благоустройство.

Все площадки будут ограждены по периметру и оборудованы освещением.