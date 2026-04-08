«Сенсационная выставка главного шедевра Шагала!» В Минск привезли известное полотно «Прогулка»

В Минск привезли известное полотно Марка Шагала «Прогулка». Картину доставили из коллекции Государственного Русского музея, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Сбер выступил генеральным партнером проекта. Для Банка поддержка таких проектов – это вклад в культурную среду, укрепление межстрановых связей и сохранение интереса к искусству.

Алла Манилова, директор Государственного Русского музея:

Это сенсационная выставка главного шедевра Шагала, находящегося в российском наследии. Мы помним, что у Шагала огромное наследие, и оно разбросано (в первую очередь во Франции) по миру. И если говорить о том, что находится в России, «Прогулка» – это центральное произведение Шагала.

Евгений Елисеев, председатель правления ОАО «Сбер Банк»:

Для нас очень важно поддерживать культурный мост между Республикой Беларуси и Российской Федерацией. Мы сегодня с гордостью представляем эту картину, знаменитую картину, которая для меня лично очень сильно олицетворяет все творчество Марка Шагала. И это огромная честь для нас быть генеральным спонсором на этом мероприятии. Это вклад в развитие культурной среды, воспитание, уважение у молодежи к искусству и такая ниточка между разными поколениями.