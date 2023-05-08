Андрей Шарупич: наш День Независимости – это День Независимости от фашизма, а не от Советского Союза

Алена Сырова: То есть это поколение тех ребят, которые выросли в суверенной независимой Беларуси. Говоря о том, что сравниваем 3 Июля и 9 Мая. Но вот отношение к этим двум праздникам разное. Есть такое, что какой-то считают главнее, а какой-то менее важным?

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.

Андрей Шарупич:

Да нет, это еще то поколение, которое видели живыми своих прадедов, дедов и видели отношение к этим праздникам у них. Они смогли это застать. И они видят наше отношение к этим праздникам. Да, безусловно, они подчеркивают, что приятно осознавать, что у нас День Независимости – это День Независимости от фашизма, а не День Независимости от Советского Союза. А День Победы – это святой праздник, который подарил нам, можно сказать, жизнь. Подарил свободу. Если можно, сейчас две минуты времени я займу. Есть маленькое стихотворение, подготовил сюда, на эту передачу.

Давным-давно была война,

Ее священной деды звали.

И всем она была нужна,

Ведь за страну тогда стояли.

Стояли насмерть, не щадя

Ни жизни собственной, Ни крови.

И на Берлин пешком идя

Не думал воин о здоровье.

А думал воин лишь о том,

Что рядом с ним друзья-солдаты,

Что защищает отчий дом,

Что каждый для него был братом.

Боялся воин не успеть

Спасти в селе соседнем хату,

От пуль немецких не суметь

Закрыть собой отца-комбата.

И знали все бойцы тогда,

Что каждый командир в строю

За жизнь солдата никогда

Не пожалеет жизнь свою.

Хочу поведать вам, ребята,

Что значит наше «брат за брата»,

Когда враг у ворот стоит

И нашим женщинам грозит.

Василий партизаном был.

Так сильно Родину любил,

Что вместе с братиком Володей

За счастье наше жизнь сложил.

Сергей, когда узнал, что Вову

Фашист убил, не пощадя,

Себе в душе дал чести слово:

За брата мстить, на фронт идя.

Брат Всеволод в свою годину,

когда сражаться час пришел,

В атаку взвод на Сахалине

Во славу Родины повел.

И этим дружным кулаком

Они фашизм тогда разбили

Мечтали все лишь об одном:

Чтоб дети помнили и чтили.

Но время шло и умирали

Все те, кто Родину спасал,

Все те, кто цену счастью знали,

Все те, кто нам свободу дал.

И тут же Запад подоспел.

Помог фашизму вновь восстать.

С Америкою он хотел

Страну родную растерзать.

Мы народ свой никогда не бросим.

За них хоть завтра в бой пойдем.

Если Родина прикажет,

Победу ей мы принесем.

Ведь вновь услышав зов страны

И в честь добра, что дали деды

Придут на помощь ей сыны

И принесут стране победу.