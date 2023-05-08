Андрей Шарупич: наш День Независимости – это День Независимости от фашизма, а не от Советского Союза

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей Сергеевич, у вас в бригаде средний возраст военнослужащих какой приблизительно?
Андрей Шарупич, заместитель командира 5-й отдельной бригады специального назначения:
19-20 лет, если военнослужащих срочной службы берем.
Алена Сырова:
То есть это поколение тех ребят, которые выросли в суверенной независимой Беларуси. Говоря о том, что сравниваем 3 Июля и 9 Мая. Но вот отношение к этим двум праздникам разное. Есть такое, что какой-то считают главнее, а какой-то менее важным?
Андрей Шарупич:
Да нет, это еще то поколение, которое видели живыми своих прадедов, дедов и видели отношение к этим праздникам у них. Они смогли это застать. И они видят наше отношение к этим праздникам. Да, безусловно, они подчеркивают, что приятно осознавать, что у нас День Независимости – это День Независимости от фашизма, а не День Независимости от Советского Союза. А День Победы – это святой праздник, который подарил нам, можно сказать, жизнь. Подарил свободу. Если можно, сейчас две минуты времени я займу. Есть маленькое стихотворение, подготовил сюда, на эту передачу.
Давным-давно была война,
Ее священной деды звали.
И всем она была нужна,
Ведь за страну тогда стояли.
Стояли насмерть, не щадя
Ни жизни собственной, Ни крови.
И на Берлин пешком идя
Не думал воин о здоровье.
А думал воин лишь о том,
Что рядом с ним друзья-солдаты,
Что защищает отчий дом,
Что каждый для него был братом.
Боялся воин не успеть
Спасти в селе соседнем хату,
От пуль немецких не суметь
Закрыть собой отца-комбата.
И знали все бойцы тогда,
Что каждый командир в строю
За жизнь солдата никогда
Не пожалеет жизнь свою.
Хочу поведать вам, ребята,
Что значит наше «брат за брата»,
Когда враг у ворот стоит
И нашим женщинам грозит.
Василий партизаном был.
Так сильно Родину любил,
Что вместе с братиком Володей
За счастье наше жизнь сложил.
Сергей, когда узнал, что Вову
Фашист убил, не пощадя,
Себе в душе дал чести слово:
За брата мстить, на фронт идя.
Брат Всеволод в свою годину,
когда сражаться час пришел,
В атаку взвод на Сахалине
Во славу Родины повел.
И этим дружным кулаком
Они фашизм тогда разбили
Мечтали все лишь об одном:
Чтоб дети помнили и чтили.
Но время шло и умирали
Все те, кто Родину спасал,
Все те, кто цену счастью знали,
Все те, кто нам свободу дал.
И тут же Запад подоспел.
Помог фашизму вновь восстать.
С Америкою он хотел
Страну родную растерзать.
Мы народ свой никогда не бросим.
За них хоть завтра в бой пойдем.
Если Родина прикажет,
Победу ей мы принесем.
Ведь вновь услышав зов страны
И в честь добра, что дали деды
Придут на помощь ей сыны
И принесут стране победу.
Кирилл Казаков, СТВ:
На самом деле, когда офицер так называемой пятерки, а все знают, что такое 5-я бригада, читает стихотворение, у меня возникает одна мысль, которую я слышал у украинских экспертов. Они говорят: да, эти белорусы все равно не мотивированы. Дескать, смотрите, у них Россия захватила, мы тут можем все что угодно делать. Если мы пойдем, что будут делать войска? Что будут делать ваши ребята из «пятерки»? Есть мотивация? Вот что ответить этим товарищам, которые говорят, что нет мотивации?
Андрей Шарупич:
Я минуту назад ответил уже строчками. Это стихотворение мое. И как бы каждое слово, которое туда вкладывал, оно вложено мной осознанно. Если кто-то хочет попытать Беларусь на прочность – пожалуйста. Но мы настроены миролюбиво ко всем. И никто у нас не говорит, что Украина или украинский народ – для нас враг. А вот фашизм, который развивается, и та идеология, которую там продвигают, уничтожает наши ценности. Уничтожает тот же День Победы как праздник для нас, относясь к ветеранам не просто как к отбросам общества, а к людям второго сорта, наверное.
Что значит 9 Мая для военнослужащих? Рассказал Анатолий Булавко.