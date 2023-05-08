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Замкомандира 5-й отдельной бригады спецназа: в стране создана хорошая система военно-патриотических классов

08 мая 2023 18:32
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Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.  

Кирилл Казаков, СТВ: 
Ребята, которые приходят, готовы к тому, чтобы служить в армии? Да, есть территориальная оборона, есть народное ополчение, есть начальная военная подготовка в школе, приходят к вам – они готовы к тому, чтобы ему дали вещмешок, автомат – и побежал? 

Алена Сырова, СТВ: 
Даже на элементарном школьном примере. Вот спорят, во сколько лет отдавать ребенка в школу. Шестилетки психологически не готовы, не воспринимают тот пласт информации, который на них обрушивается. 

Кирилл Казаков: 
Они потом приходят в армию. И? 

Замкомандира 5-й отдельной бригады спецназа: в стране создана хорошая система военно-патриотических классов-1

Андрей Шарупич, заместитель командира 5-й отдельной бригады специального назначения: 
Во-первых, у нас в стране создана довольно хорошая система военно-патриотических классов, клубов. 

Кирилл Казаков: 
Я так понимаю, что у вас и отбор улучшился. 

Андрей Шарупич: 
Да, у нас в первоочередное правило отбора идут военнослужащие, которые у нас будут службу проходить. Люди приходят с навыками, полученными в школах. 

Кирилл Казаков: 
А учений в бригаде за последнее время больше стало по сравнению с 10-летней давностью? 

Андрей Шарупич: 
Думаю, да. Влияют различные факторы. И обстановка мировая, приходится привносить какие-то изменения в связи с новыми формами ведения военных действий. Поэтому приходится наращивать количество и военных учений. 

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# Армия Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Андрей Шарупич # Фотофакт

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