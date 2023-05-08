Замкомандира 5-й отдельной бригады спецназа: в стране создана хорошая система военно-патриотических классов

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ребята, которые приходят, готовы к тому, чтобы служить в армии? Да, есть территориальная оборона, есть народное ополчение, есть начальная военная подготовка в школе, приходят к вам – они готовы к тому, чтобы ему дали вещмешок, автомат – и побежал?
Алена Сырова, СТВ:
Даже на элементарном школьном примере. Вот спорят, во сколько лет отдавать ребенка в школу. Шестилетки психологически не готовы, не воспринимают тот пласт информации, который на них обрушивается.
Кирилл Казаков:
Они потом приходят в армию. И?
Андрей Шарупич, заместитель командира 5-й отдельной бригады специального назначения:
Во-первых, у нас в стране создана довольно хорошая система военно-патриотических классов, клубов.
Кирилл Казаков:
Я так понимаю, что у вас и отбор улучшился.
Андрей Шарупич:
Да, у нас в первоочередное правило отбора идут военнослужащие, которые у нас будут службу проходить. Люди приходят с навыками, полученными в школах.
Кирилл Казаков:
А учений в бригаде за последнее время больше стало по сравнению с 10-летней давностью?
Андрей Шарупич:
Думаю, да. Влияют различные факторы. И обстановка мировая, приходится привносить какие-то изменения в связи с новыми формами ведения военных действий. Поэтому приходится наращивать количество и военных учений.
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