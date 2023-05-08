Замкомандира 5-й отдельной бригады спецназа: в стране создана хорошая система военно-патриотических классов

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ребята, которые приходят, готовы к тому, чтобы служить в армии? Да, есть территориальная оборона, есть народное ополчение, есть начальная военная подготовка в школе, приходят к вам – они готовы к тому, чтобы ему дали вещмешок, автомат – и побежал?

Алена Сырова, СТВ:

Даже на элементарном школьном примере. Вот спорят, во сколько лет отдавать ребенка в школу. Шестилетки психологически не готовы, не воспринимают тот пласт информации, который на них обрушивается.

Кирилл Казаков:

Они потом приходят в армию. И?