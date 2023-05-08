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«У населения есть два состояния: благодушия и паники». Как учения силовиков способствуют спокойствию общества?

08 мая 2023 18:31
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Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.  

«У населения есть два состояния: благодушия и паники». Как учения силовиков способствуют спокойствию общества?-1

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:  
С точки зрения психологии у мирного населения есть два состояния: благодушия и паники. И среднего не дано.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Средним занимаются военные и силовики в общем.  

Анатолий Булавко:  
Как-то так.  

Алена Сырова, СТВ:  
Благодушно готовимся к празднику.  

Игорь Чибисов, военный аналитик:  
Я бы хотел добавить, например, на Западе сейчас проходят учения «Анаконда» и прочее. А для того, чтобы мы спали спокойно 9 Мая не только тысячи человек, которые каждый день дежурят, у нас тоже проводятся учения военных войск и артиллерии месячные. По телевизору показывают, какие силы привлекли силы: «Полонез», «Точка У». Поэтому Запад будет думать, как себя вести, и мы будем спать спокойно.  

«У населения есть два состояния: благодушия и паники». Как учения силовиков способствуют спокойствию общества?-4

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Не только летчики у нас готовы применять тактическое ядерное оружие, но и ракетные войска и артиллерия. Комплекс «Искандер» может комплектоваться различными средствами: это может быть тактическая ракета и может быть крылатая ракета.  

Алена Сырова:  
А вы заметили, что раньше каждое передвижение военной техники, на каждое учение белорусы реагировали: там поехало, там поехало…  

Кирилл Казаков:  
Слушай, экстремистов пересажали уже.  

Алена Сырова:  
Немножечко переживая, послушайте, но все равно, военная техника. Сейчас мы даже на эти учения, о которых вы говорите, особого внимания и не обращаем, что еще раз подтверждает мой тезис о том, что успокоились.  

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# Государственная политика # общество # Анатолий Булавко # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Игорь Чибисов # Игорь Гедич # Фотофакт

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