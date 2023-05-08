Европа хочет втянуть Беларусь в конфликт, чтобы заставить каяться? Ответил Чернобай

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, мы говорим о том, что у нас это последняя война. Мы действительно построили нашу идеологию на Победе. Мы, в отличие от многих стран Европы, называем себя страной победителей. А нас постоянно пытаются нагнуть и сказать: нет, вы тоже проигравшие. Это такая важная история. И я считаю, субъективное мнение, что кроме всех геополитических аспектов, попытка втянуть Беларусь в конфликт – неважно, украинский или в принципе конфликт европейский. С одной стороны, это в том числе и слом менталитета, чтобы заставить нас каяться. Ну, не могут европейцы простить. Известная фраза Жукова о том, что когда мы победили, они нам этого не простят, сейчас в ходу. Может ли быть история такая, что эти психологические операции, не военные, о том, чтобы заставить белорусов тоже каяться. Поэтому надо втянуть.