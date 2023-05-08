Европа хочет втянуть Беларусь в конфликт, чтобы заставить каяться? Ответил Чернобай

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, мы говорим о том, что у нас это последняя война. Мы действительно построили нашу идеологию на Победе. Мы, в отличие от многих стран Европы, называем себя страной победителей. А нас постоянно пытаются нагнуть и сказать: нет, вы тоже проигравшие. Это такая важная история. И я считаю, субъективное мнение, что кроме всех геополитических аспектов, попытка втянуть Беларусь в конфликт – неважно, украинский или в принципе конфликт европейский. С одной стороны, это в том числе и слом менталитета, чтобы заставить нас каяться. Ну, не могут европейцы простить. Известная фраза Жукова о том, что когда мы победили, они нам этого не простят, сейчас в ходу. Может ли быть история такая, что эти психологические операции, не военные, о том, чтобы заставить белорусов тоже каяться. Поэтому надо втянуть.
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я думаю, все-таки надо разделять попытки втянуть нашу страну в конфликт. Тут, наверное, немного другое за этим стоит. Мы затронули Зеленского и этот новый праздник. В Европе 8 Мая празднуют. Откройте любой государственный сайт европейской страны. Что такое День Победы в Европе над нацизмом? Там конкретно пишут, что Вторая мировая была начата Германией и Советским Союзом. То есть вся Европа для себя в этом утвердилась. И если Зеленский определяется, что его страна, по крайней мере пока он у власти, будет праздновать 8 числа, значит, что тоже признается: Советский Союз был соучастником.
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