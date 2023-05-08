Что значит 9 Мая для военнослужащих? Рассказал Анатолий Булавко
Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сегодня над Рейхстагом неизвестные подняли Красное Знамя Победы – такой определенный символ того, что, несмотря ни на что, находятся люди, которые не то что бы Победу делают наши. Они просто в Германии верят в то, что это было не, как пишут сейчас в учебниках истории в Германии… О том, что американцы несли свободу и мир территориям, которые они освободили. А русские устанавливали коммунистический режим. На самом деле мы сейчас воюем уже не за мир, а воюем за то, чтобы себя называть нацией, быть свободными и за те символы, которые мы действительно имеем право праздновать, поднимать над собой и петь как гимн. Кто, как не военные, могут помочь нам воевать за эти символы?
Если у нас 9 Мая нет парада, то у нас в студии, на информационном фронте, парад будет. Во-первых, всех с наступающим 9 Мая. Это действительно, многие говорят так, светлый праздник, сравнивая с Пасхой. Светлый праздник, потому что он принес нашей стране не просто мир, а выживание. Это была война на выживание. Анатолий Анатольевич, вопрос такой. Как в войсках 9 Мая ждут и готовятся? Просто объясню: наверняка, как в школе 1 сентября и последний звонок. Это очень важные для детей дни. Начинается учеба, заканчивается учеба. Когда ты работаешь, у тебя есть тоже важные дни, к которым ты привязываешься. Я понимаю, что 9 Мая, наверняка, в армии день особый. Как 23 февраля, например. Как день того же или иного рода войск. 9 Мая – это что?
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
9 Мая – это для каждого военнослужащего, если мы говорим про военнослужащих, это действительно особый праздник. И нельзя, наверное, сказать, что 9 Мая в войсках отмечают День Победы. Нет. Подготовка различного рода мероприятий осуществляется задолго до 9 Мая. И посвящена эта вся подготовка, посвящены все эти мероприятия именно этому светлому празднику. Вот вы абсолютно верно сказали: в Германии было 8-е, в Москве было 9-е уже. И вот сейчас концентрируют на этом незначительном факте. Так вот, задолго до 9 Мая в подшефных учебных учреждениях, воинских частях проходят уроки мужества, проводятся экскурсии различного рода. В ходе которых именно показывается, рассказывается, объясняется глазами и устами фактически ровесников. Допустим, лейтенант, старший лейтенант, учащийся выпускного класса – это примерно ровесники. Именно на одном языке рассказывают значимость этой Победы. Не временные рамки, а именно вклад Советского Союза.
Алена Сырова, СТВ:
Кажется, что, наверное, в моей парадигме по крайней мере, рассказывать о значимости 9 Мая точно нет необходимости. Может, я ошибаюсь? Мне кажется, любой здравомыслящий человек действительно осознает, что этот день в истории значит для нас.
Кирилл Казаков:
В немецких учебниках написано, что немцы захватили Сталиград. А они его захватили… Кто-то это вдалбливает, а люди умеют читать в том числе и немецкие учебники.
Алена Сырова:
То есть сейчас действительно есть необходимость, что ли, доказывать?
Анатолий Булавко:
Вы знаете, Кирилл отметил это уже. И я, допустим, с ним полностью согласен. Сегодня идет борьба за этот праздник. Потому что я прочитал когда в интернете даже День Европы. Это что за праздник? Это вообще.
Кирилл Казаков:
Пол-Европы воевало с половиной Европы. Разделили.
Алена Сырова:
День какой Европы?
Кирилл Казаков:
Какой-то.
Алена Сырова:
Это просто желание примазаться.
Кирилл Казаков:
Может, где-то из Древней Греции? Там Европа была совсем другой.
Анатолий Булавко:
Вообще-то, тоже как бы Европа. Поэтому именно акцент. Понимаете, мы должны себе отдавать отчет, что, к сожалению, живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом, с каждым месяцем становится все меньше и меньше. И вот эту эстафетную палочку мы должны передать в надежные руки. Чтобы молодое поколение молодому поколению рассказывали про цену этой Победы; про значение этой Победы. Значение Победы не в том, что мы победили фашизм в Европе, допустим. Значение Победы в том, что мы, правильно вы сказали, себя сохранили как народ.