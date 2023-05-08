Что значит 9 Мая для военнослужащих? Рассказал Анатолий Булавко

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сегодня над Рейхстагом неизвестные подняли Красное Знамя Победы – такой определенный символ того, что, несмотря ни на что, находятся люди, которые не то что бы Победу делают наши. Они просто в Германии верят в то, что это было не, как пишут сейчас в учебниках истории в Германии… О том, что американцы несли свободу и мир территориям, которые они освободили. А русские устанавливали коммунистический режим. На самом деле мы сейчас воюем уже не за мир, а воюем за то, чтобы себя называть нацией, быть свободными и за те символы, которые мы действительно имеем право праздновать, поднимать над собой и петь как гимн. Кто, как не военные, могут помочь нам воевать за эти символы?

Если у нас 9 Мая нет парада, то у нас в студии, на информационном фронте, парад будет. Во-первых, всех с наступающим 9 Мая. Это действительно, многие говорят так, светлый праздник, сравнивая с Пасхой. Светлый праздник, потому что он принес нашей стране не просто мир, а выживание. Это была война на выживание. Анатолий Анатольевич, вопрос такой. Как в войсках 9 Мая ждут и готовятся? Просто объясню: наверняка, как в школе 1 сентября и последний звонок. Это очень важные для детей дни. Начинается учеба, заканчивается учеба. Когда ты работаешь, у тебя есть тоже важные дни, к которым ты привязываешься. Я понимаю, что 9 Мая, наверняка, в армии день особый. Как 23 февраля, например. Как день того же или иного рода войск. 9 Мая – это что?