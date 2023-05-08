Общаются ли белорусские дипломаты с иностранными партнерами? Ответил Игорь Гедич
Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите с точки зрения дипломатов, сенаторов есть какой-то ручеек общения с нашими западными партнерами по поводу того, что происходит? Я понимаю, что военным приходится общаться, мы как-то в программе говорили, что летчики в небе свои дела обсуждают, там в любом случае общение будет. А с точки зрения каких-то контактов, например, между вашим Советом Республики и Сенатом Польши?
Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я не могу вам утверждать однозначно, но западные направления сейчас достаточно сложны в дипломатическом отношении. В принципе, самое главное – это направление МИД. Но могу сказать, что Наталья Ивановна Кочанова держит руку на пульсе. Во всяком случае восточное и ближневосточное направление всегда рассматривается нами в плане поддержания контактов, в плане взаимодействия в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ, СНГ – в этом отношении с нашими друзьями мы очень плотно общаемся.
Кирилл Казаков:
Но с друзьями понятно. Или там все? Занавес опустился, и никаких общений.
Игорь Гедич:
С ними сложнее, но никто, ни Президент не отметает. Мы не ставим занавес перед собой, это перед нами ставят занавес.
Кирилл Казаков:
Мы четко делим еще понятия «элита» и «обычный народ», который к нам, в принципе, хорошо относится.
Игорь Гедич:
Да, в этом отношении мы всегда открыты и готовы на сотрудничество.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Хотелось бы напомнить, что самая лучшая война, насколько уместно это слово, это та, которая предотвращена, а она может быть предотвращена только при наличии выполнения того условия, которое определил глава государства: когда каждый занимается своим делом – военные и силовики защищают страну, хлеборобы выращивают хлеб, ученые что-то изобретают для экономики, для людей.
Алена Сырова, СТВ:
В том числе и для армии, может быть.
Анатолий Булавко:
Учителя учат детей и воспитывают патриотов.
Кирилл Казаков:
А дети учатся на пятерки – на десятки. Простите, старое поколение. На самом деле, День победы у нас как ни крути, может быть, не главный государственный праздник, потому что все-таки главный государственный праздник – это День Независимости. Но они же связаны: День освобождения Беларуси, День освобождения Минска, День Победы.
Алена Сырова:
Может быть, День Победы – это главный народный праздник, а День независимости Беларуси – главный государственный праздник.
Игорь Чибисов, военный аналитик:
Поэтому я хотел сказать, не зря есть песня «Священная война». Священная война – это что? Народная священная война. Поэтому не главный, а священный праздник Республики Беларусь. И еще закончить песней Победы – это праздник со слезами на глазах.
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