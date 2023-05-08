Общаются ли белорусские дипломаты с иностранными партнерами? Ответил Игорь Гедич

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию. Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите с точки зрения дипломатов, сенаторов есть какой-то ручеек общения с нашими западными партнерами по поводу того, что происходит? Я понимаю, что военным приходится общаться, мы как-то в программе говорили, что летчики в небе свои дела обсуждают, там в любом случае общение будет. А с точки зрения каких-то контактов, например, между вашим Советом Республики и Сенатом Польши?

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я не могу вам утверждать однозначно, но западные направления сейчас достаточно сложны в дипломатическом отношении. В принципе, самое главное – это направление МИД. Но могу сказать, что Наталья Ивановна Кочанова держит руку на пульсе. Во всяком случае восточное и ближневосточное направление всегда рассматривается нами в плане поддержания контактов, в плане взаимодействия в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ, СНГ – в этом отношении с нашими друзьями мы очень плотно общаемся. Кирилл Казаков:

Но с друзьями понятно. Или там все? Занавес опустился, и никаких общений. Игорь Гедич:

С ними сложнее, но никто, ни Президент не отметает. Мы не ставим занавес перед собой, это перед нами ставят занавес. Кирилл Казаков:

Мы четко делим еще понятия «элита» и «обычный народ», который к нам, в принципе, хорошо относится. Игорь Гедич:

Да, в этом отношении мы всегда открыты и готовы на сотрудничество. Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Хотелось бы напомнить, что самая лучшая война, насколько уместно это слово, это та, которая предотвращена, а она может быть предотвращена только при наличии выполнения того условия, которое определил глава государства: когда каждый занимается своим делом – военные и силовики защищают страну, хлеборобы выращивают хлеб, ученые что-то изобретают для экономики, для людей.