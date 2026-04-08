Работники нескольких крупных хозяйств Минской области похитили рапса на более чем 1,5 млн рублей

Работники нескольких крупных хозяйств Минской области украли рапса на более чем полтора миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В масштабной схеме хищения в сфере АПК были задействованы восемь должностных лиц. Они якобы заложили маслосемена на хранение, но на самом деле продали их. Выручку разделили между собой.

Сергей Витушко, заместитель начальника УБЭП УВД Миноблисполкома:

Оперативниками Минщины установлен факт хищения семян рапса в особо крупном размере. Так, установлена группа из 8 должностных лиц нескольких крупных субъектов хозяйствования, расположенных на территории Минской области. Фигуранты с августа по ноябрь 2025 года организовали фиктивное принятие на хранение более 1000 тонн семян рапса, который на самом деле был реализован иному субъекту хозяйствования.

Полученные денежные средства обналичены в том числе через иностранные субъекты хозяйствования. В результате проведенной проверки установлен ущерб, который составил более полутора миллионов рублей. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.