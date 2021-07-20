Прививка от коронавируса в метро. В минской подземке открыли дополнительные пункты вакцинации

Новости Беларуси. Сделать прививку от коронавируса теперь можно и в метро. Два пункта вакцинации (в электродепо «Московское» и «Могилевское») работают для сотрудников метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сделать прививку от коронавируса теперь можно и в метро. Два пункта вакцинации (в электродепо «Московское» и «Могилевское») работают для сотрудников метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А вот на станции «Ковальская Слобода» может привиться любой желающий.
Получили укол защиты уже более половины работников подземки. Для вакцинации используется препарат российского производства. Сотрудничество метрополитена по вакцинации налажено с поликлиниками № 39, 25 и 38.