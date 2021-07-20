Прямой эфир

Прививка от коронавируса в метро. В минской подземке открыли дополнительные пункты вакцинации

20 июля 2021 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сделать прививку от коронавируса теперь можно и в метро. Два пункта вакцинации (в электродепо «Московское» и «Могилевское») работают для сотрудников метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прививка от коронавируса в метро. В минской подземке открыли дополнительные пункты вакцинации-1

А вот на станции «Ковальская Слобода» может привиться любой желающий.

Прививка от коронавируса в метро. В минской подземке открыли дополнительные пункты вакцинации-4

Получили укол защиты уже более половины работников подземки. Для вакцинации используется препарат российского производства. Сотрудничество метрополитена по вакцинации налажено с поликлиниками № 39, 25 и 38.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости
20 июля 2021 13:27

«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

Как будут принимать документы на обучение в БГУИР? Рассказываем о специальностях и сроках приёма
20 июля 2021 13:05

Как будут принимать документы на обучение в БГУИР? Рассказываем о специальностях и сроках приёма

«Я, может быть, шёл к этому всю свою жизнь». Алексей Талай о долгожданной встрече с Президентом
20 июля 2021 12:54

«Я, может быть, шёл к этому всю свою жизнь». Алексей Талай о долгожданной встрече с Президентом