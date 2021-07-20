«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает путешествие по стране. 20 июля пассажиров необычного состава встречали в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музыкальное шоу развернулось на первом пути железнодорожного вокзала.

Национальный проект объединяет молодежь со всей страны и проходит под хэштегом «БеларусьМолодежьЕдинство». В Бресте у него обширная программа.

Молодые люди посетили также Брестскую крепость, где развернули государственный флаг и приняли участие в благоустройстве территории.

Сергей Сыранков, руководитель молодежного поезда, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы с собой несем огромное полотнище государственного флага Республики Беларусь, разворачиваем его в самых сакральных и святых для нас местах, в том числе и сегодня в Брестской крепости-герое. Государственный флаг как символ белорусского единства, как символ единства молодежи.

Мы едины в уверенности в том, что у Беларуси светлое будущее, мы уверены и едины в понимании того, что будущее Беларуси строить молодым.