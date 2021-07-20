Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министр меня постоянно при назначении – я его приглашаю – убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, Президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет, или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность.