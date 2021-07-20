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Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт

20 июля 2021 10:58
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт-1

Во Дворец Независимости приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Встреча в таком формате продиктована событиями на внешнем контуре. Происходящее в мире Александр Лукашенко охарактеризовал емким словом «война».

Александр Лукашенко: «Наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке»

Глава государства подчеркнул, сегодня дипломаты – бойцы за честь страны, а внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке.

Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Министр меня постоянно при назначении – я его приглашаю – убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, Президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет, или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Игорь Сергеенко # Владимир Макей # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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