Президент Беларуси: «Чего мы щёки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Роман Александрович и Игорь Петрович, надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы, как бывший дипломат [о Романе Головченко. – прим. ред.], я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке.

Александр Лукашенко:

Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия – она не просто отсутствует, она во вред государству. Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет – добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить.

Повторюсь, сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которые мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях.

Александр Лукашенко: неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Так дело дальше не пойдёт