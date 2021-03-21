Божена Ерёмич: очень хочу, чтобы взгляды и предложения молодёжи были отражены в будущей Конституции

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Много предложений от людей было собрано в период подготовки Всебелорусского народного собрания. Их уже проанализировали. Не прекращаются дискуссии и на диалоговых площадках.
Божена Еремич, преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:
Придется очень-очень много работать. Будет много проведено встреч, те же дискуссионные площадки, опять же будем возобновлять эту работу, потому что она действительно показала, что она эффективная, качественная. Я буду общаться с молодежью, так как я представитель молодежи, и я очень хочу, чтобы взгляды и предложения, которые будут от нашей области и не только, именно молодежи были отражены в будущей Конституции нашей страны.
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