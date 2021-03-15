Александр Лукашенко: «Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну»

Новости Беларуси. Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с участниками конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее состав вошли высшие должностные лица, парламентарии, представители местной власти, люди от науки и образования, культуры, спорта, юристы, экономисты, промышленники. У каждого за плечами серьезный жизненный и профессиональный опыт. Глава государства подчеркнул: необходимость реформы Основного закона назрела не потому, что документ устарел – 2020 год как раз показал устойчивость системы. Настало время актуализировать Конституцию с учетом тенденций и вызовов современности. По мнению Александра Лукашенко, приступая к такой ответственной работе, специалисты должны учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего. А работа комиссии должна быть гласной и открытой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде чем обсудить формат содержания предстоящей работы, я хотел бы обратить ваше внимание на два момента. Первое – деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей – это вопрос доверия общества к ее результату.

Многие предложения по изменению Конституции уже поступили в ходе общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. Поэтому главная задача конституционной комиссии – организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона. Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы.

Второе. Я ранее уже отмечал, что изменение нашего Основного закона не означает, что действующая Конституция себя исчерпала. С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое, социальное государство, и спустя более 25 лет этот документ абсолютно актуален. Кстати, недавнее социологическое исследование нашего общества как раз это и показало.

Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну, чтобы было, что передать нашим детям и внукам.

Конечно, в работе над Конституцией следует учесть передовой международный опыт. Но во главе угла – наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Ну, слушайте, мы не первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над Основным законом.