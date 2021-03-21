За её спиной 3 тысячи человек, она руководит 6 предприятиями. Белоруска о том, каково это: вытащить холдинг из кризиса

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, как ей удалось вытащить холдинг из кризиса. Вадим Щеглов, ведущий:

Наблюдая за вами по интервью, вы человек публичный, особенно в последнее время, когда стали директором. У меня сложилось впечатление, может, оно субъективное, что у вас есть синдром отличницы. Вы, наверное, школу с золотой медалью окончили?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

С серебряной. Вадим Щеглов:

Почти угадал. Это вам по жизни помогает или мешает? Надежда Лазаревич:

В работе помогает, потому что так как я лидер, как вы и сказали, синдром отличницы у меня действительно присутствует. Я хочу сделать больше и лучше, в работе помогает. В обычной жизни, наверное, нет, потому что все-таки в приоритете семья или работа у меня стоит в первую очередь работа. Вадим Щеглов:

Когда два года назад глава государства согласовал вас на должность промышленного предприятия, холдинга производственного, то многие в Бобруйске как-то насторожились. Маленькая, хрупкая, худенькая женщина идет возглавлять коллектив 1 700 мужиков, есть там явно и женщины. Вы не чувствовали по первым дням предвзятое отношение к вам, недоверие? Надежда Лазаревич:

Поправлю, если можно. 3 000 человек, шесть предприятий в холдинге. Меня согласовывали почти год на эту должность.

Вадим Щеглов:

А в чем проблема? Надежда Лазаревич:

Наверное, были какие-то опасения: справится ли женщина на таком достаточно сложном предприятии со сложной судьбой? Вадим Щеглов:

Вы столкнулись с какими-то предрассудками, придя в коллектив? Как вас встретил коллектив вначале? Надежда Лазаревич:

Коллектив был уставшим от тяжелой ситуации, которая сложилась на заводе. Мне кажется, это было уже последнее, вдруг что-то получится. Вадим Щеглов:

Лучик надежды в лице Надежды.

Надежда Лазаревич:

Да. Они часто мне так говорили. Большинство из них пошло за мной, стали выполнять те указания, которые я даю. Они болеют за это предприятие, они годами там работали. Когда увидели первые результаты, это был первый квартал 2019 года, потом объяснять, почему нужно было сделать так или иначе, не нужно было. Люди верили, шли, поддерживали меня. Конечно, у них какие-то опасения были, но недолго. Вадим Щеглов:

Вы не боялись, глядя балансовые, квартальные, ежегодные отчеты предприятий, видя то количество убытков и долгов, взять на себя такую ответственность? Надежда Лазаревич:

Сомневалась, но желание показать, что я могу руководить, занимать руководящую должность (генеральный директор), превзошло все опасения. Это было не взбалмошное решение. Да, я видела цифры, я считаю себя неплохим экономистом, неплохим специалистом в этой отрасли. Я была готова и шла осознанно на тяжелое предприятие.

Вадим Щеглов:

Вот эти два года: что было и что стало? Надежда Лазаревич:

По экономике предприятия? Вадим Щеглов:

Можете обо всем. Я знаю, что вы корпоративные цвета ввели. Цвета там были те же, но стиль изменился. Достаточно современно, приятно, узнаваемо. Надежда Лазаревич:

Бренд «Бобруйскагромаш» теперь действительно бренд. Это предприятие сейчас видят не только в Беларуси, но и за границей. Было предприятие с хорошей компетенцией в создании сельскохозяйственной техники, с полным отсутствием финансовой дисциплины, с полным отсутствием нормальной реализации сельскохозяйственной техники в виде хорошего маркетинга.

Вадим Щеглов:

Это значит, что те руководители, которые до вас были, работали из рук вон плохо? Надежда Лазаревич:

Нет. Я думаю, что, может, их расслабила ситуация, что предприятие еще лет 10 назад при таком сильном руководителе, как Похилко, добилось очень хороших результатов. Предприятие было действительно на хорошем счету. Эти руководители – выходцы из этого завода, они были заместителями. Когда все время была такая хорошая поддержка, была хорошая экономика, может, они просто не справились с резким падением каких-то объемов. У нас все-таки произошли изменения, валютные курсы и так далее. Думаю, просто не справились, не было у них тех сильных замов, которые бы им помогли. Вадим Щеглов:

С чего начинается ваш день? Надежда Лазаревич:

С завтрака. Вадим Щеглов:

Ваше главное достижение в жизни? Надежда Лазаревич:

Дочь. Вадим Щеглов:

Ваш рецепт успеха? Надежда Лазаревич:

Самоотдача. Вадим Щеглов:

Горькая правда или ложь во благо?